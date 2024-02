Ramazan ayında dışarda fiyatlara indirim güncellemesi! İftarda eko menü devreye giriyor

Artan maliyet fiyatları restoranda yemek bedelini kat be kat arttırmaya başladı. Vatandaş artan fiyatlar karşısında restoranlarda yemek yeme işini en aza indirgemiş iken durumdan hoşnut olmayan esnaf, müşteri çekmek adına eşitli yollar denemeye başladı. Hem esnafın hem de müşterinin hoşuna giden yeni "eko" uygulaması sayesinde vatandaş dışarda yemek yeme keyfine nail olurken, restoranlarda da müşteri sayısı artmaya başladı.

RESTORANLARDA PORSİYONLAR KÜÇÜLDÜ

Artan maliyetleri karşısında müşteri çekmek isteyen restoranlar, yemek gramajında düşüş uygulaması ile fiyatların da düştüğü eko menüleri devreye soktu. Özellikle de et sektöründeki restoranlar, kebap menülerinde bu uygulamayı kullanmaya başladı. Normalde bir menüde 2 şiş yer alırken, yeni eko menülerde şiş sayısının 1'e düşürüldüğü açıklandı. Yapılan uygulama sayesinde ise fiyatların yarı yarıya düştüğü belirtildi.





KÜÇÜK FİYAT KÜÇÜK DOYUM

Özellikle de Ramazan ayına sayılı günler kala devreye sokulan uygulama da restoranların boş kalmaması hedefleniyor. Restoran işletmecileri eko menü ile alakalı açıklamasında müşterini az et bol yan olarak doyduğunu belirtirken, yanında ek ikram isteyenlere yarım fiyat olarak değil de üçte iki fiyatı uygulandığı da belirtiliyor.

ET FİYATLARI ÇOK ÖNEMLİ

Bu artışın sebebinin et fiyatlarında yaşanan artış olduğu belirtilirken, et fiyatlarının bir an önce düzenlenmesi gerekliliği de belirtiliyor. Yeni menülerin özellikle de Ramazan ayında çok dikkat çekeceği tahmin edilirken menülerde şimdiden eko ön adıyla yeni yemek grup listeleri yer alıyor.