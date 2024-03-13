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Ramazan destekleri elden teslim ediliyor! Gıda alışveriş kartı veriliyor

Ramazan ayına özel destek açıklamaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:57
Ramazan destekleri elden teslim ediliyor! Gıda alışveriş kartı veriliyor

Ramazan ayı öncesinde başlayan destek açıklamaları devam ediyor. Mübarek Ramazan ayı başladı. Dar gelirli kesim artan ütün zamları sonrasında iftar ve sahur sofralarını nasıl dolduracağını kara kara düşünürken, 81 il genelinde gerek devlet gerekse de beledyeler türlü türlü açıklamalarını sunuyor. Devlet tarafından dar gelirli bireye çok farklı kalemlerde destek ödemeleri sağlanıyor. Bu destekler düzenli olarak ya da tek seferlik hak sahibi bireyin hesabına aktarılıyor. Hesaplara aktarılan tutar ve aktarılma tarihleri ile alakalı olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından açıklama yapılıyor. Mart ayı destek ödemeleri ayın ikinci yarısı itibari ile hesaplara aktarılmaya devam ediyor. Devletin yanısıra belediyeler de çeşitli yardımlarını açıklamaya devam ediyor.

BELEDİYE RAMAZAN DESTEĞİ

Ramazan ayında sofraların boş kalmaması adına belediyeler dar gelirli vatandaşına yönelik çeşitli destek açıklamalarını sunuyor. Son olarak dar gelirli bireyin hak sahibi olacağı hizmet kartı açıklaması Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış bulunuyor. Ramazan ayında dar gelirli aileleri yalnız bırakmayan Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Ramazan ayı boyunca 10 binden fazla haneye destek olarak gıda alışveriş kartı verileceği belirtildi. Tarbzon'a bağlı 18 ilçede yapılan titiz çalışmalar sonucu belirlenen ailelere destek kartlarını ikamet adreslerinde teslim ediyor.

TLL

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli hanelere yönelik olarak sürdürülen birçok destek gün gün açıklanmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik konusunda öncü hareket eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi hali hazırda 5.000'den fazla haneye her ay gıda yardımı yaparken, Ramazan ayı olması sebebiyle 10.000'den fazla hanenin gıda ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçmiş bulunuyor. 

GIDA KARTLARI ELDEN TESLİM EDİLİYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi hanelere gıda kartlarını Büyükşehir personeli teslim ediyor. Bu sayede aileler kartlarını kullanarak temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Konu ile alakalı olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yapılan açıklamada ''11 ayın sultanı ramazan ayında Trabzonlu Dar gelirli hemşehrilerimize gıda kartı desteği sağlayarak bereketin ve paylaşmanın ruhunu yaşıyoruz'' denildi

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