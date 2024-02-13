Resmi Gazete'de gece onayı! Emekliye yeni muafiyet müjdesi verildi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası geçtiğimiz senenin ilk çeyreğinde onay almıştı. Emekli olma işlemini tamamlayarak emekli olan milyonlarca kişinin yanı sıra şartları tamamlamaya uğraşan milyonlarca aday bulunmakta. EYT'li olunması akabinde çalışmayan emekliye geçtiğimiz gün müjde verildi. EYT'den emekli olan ve çalışmayan emekli, 2024 yılı vergi muafiyetinden faydalanacağı açıklandı.

2023 yılı içerisinde emekli olmak işlemlerini tamamlayan ve emekli olan vatandaş ile alakalı son dakika yapılan açıklamada 2024 yılında bir çok vergiden muaf edileceği belirtildi. Özellikle de dikkat çeken konu emlak vergisi muafiyeti olarak açıklanırken, EYT'linin hemen bağlı bulunduğu belediyeye giderek evraklarını sunması gerekiyor.





EYT'LİYE EMLAK MUAFİYETİ

EYT'linin de emlak vergisi muafiyetinden faydalanacağı açıklaması sonrasında faydalanma şartları da merakla araştırılıyor. Başvuru öncesindeki bir kaç yıldaki toplam gelirin belli bir sınır altında olması gerekliliği vergi muafiyeti şartları arasında yer alırken, EYT'linin çalışmıyor olması gerekliliği de başvuru şartları arasında yer alıyor.

EYT'den emekli olması akabinde herhangi bir işyerine giren ve SGK'lı olarak çalışan emeklinin emlak vergisi muafiyetinden faydalanamayacağı açıklanmış bulunuyor. Emekli işi bırakması ve SGK'sının kesilmesi durumunda bu muafiyete hak kazanıyor. Emlak vergisi muafiyetinden faydalanmak için Emlaklar için de bazı şartların uygun olması gerekliliği bulunuyor. Yapılan açıklamada söz konusu konutta oturma zorunluluğu mevcut iken kiraya verilmemesi ve bedelsiz olarak yakınının oturmasının sağlanması gerekliliği belirtilmiş bulunuyor.