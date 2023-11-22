150.000 TL Faizsiz evlilik kredisi başvurularında ince detay! Pilot iller kapsamı açıklandı

Yeni evlenecek çiftlerin uzun süredir merakla beklediği faizsiz evlilik kredisi başvuruları ile alakalı detaylar yavaş yavaş oluşmaya başladı. 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi, evlilik planı kuran ancak maddi yetersizlik sebebiyle hayallerini erteleyen bireylerin yakın metrajına girmiş bulunuyor. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılacak? Faizsiz evlilik kredisi koşulları nelerdir? Faizsiz evlilik kredisi bankalardan mı ödenecek? gibi sorular çok sayıda evliliğe adım atmak isteyen çift tarafından araştırıyor. Özellikle de genç çiftlerin yakından ilgilendiren bu destek, mali yüklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Işte evlilik kredisi son dakika gelişmeleri...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Evlilik kredisi başvurusu için geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada yaş şartı ve gelir durumu koşullarını olacağı açıklanmıştı. Kasım ayının bitmesine kısa bir süre kala yeni yıl gelmeden ödemelerinin tamamlanacağı belirtilen evlilik kredisi başvuru ekranı açıldı mı? İşte detaylar...





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz hafta düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarına faizsiz evlilik kredisi ile alakalı kritik açıklamalarda bulunmuş ve evlilik kredisinden ilk faydalanacak çiftlerin, pilot bölgelerde yaşayan çiftler olduğunu belirtmişti. Pilot bölgelerin ise deprem bölgesi olan şehirler olduğunu belirten bakan bu illeri de tek tek açıkladı.

24 ay geri ödemesiz ve 48 ay vadeli olarak sunulacak evlilik kredisi faizsiz olarak ödenecek. Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkında kanun teklifi geçtiğimiz gün TBMM başkanlığına sunulurken, mecliste çalışmalar 14 Kasım salı gününden beri devam ediyor.

EVLİLİK KREDİSİ PİLOT İLLER HANGİLERİ

Maddi durum yetersizliği sebebiyle evlilik hayallerini erteleyen çiftleri yakından ilgilendiren uygulamanın başlayacağı iller Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya olarak açıklanmış bulunuyor. İlerleyen zamanlar içerisinde diğer bölgelerin de destek kapsamında yer alacağı açıklaması yapılırken Aile ve Gençlik Bankası fon kaynaklarının arttıkça gençlere girişimcilik ve gelişmelerine yönelik de destekler yapılacağı belirtildi.





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise kabine toplantısı sonunda yaptığı açıklamasında, önümüzdeki hafta içerisinde meclise gireceğini, çalışmaların tamamlandığını ve onay alınmasının hemen akabinde yeni yıl öncesinde ödemelerin yapılacağını belirtmişti. Bu kapsamda 150.000 TL faizsiz evlilik kredisi başvurularının Aralık ayı civarında açılacağı ve yeni yıl gelmeden de ödemelerin tamamlanacağı tahmin ediliyor.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Faizsiz evlilik kredisinden faydalanmak isteyen bireyin 18-27 yaş aralığında olması gerekliliği bulunuyor. Haneye giren toplam maaşın da başvuru için bir koşul olacağı belirtiliyor. Öte yandan ilk olarak deprem bölgelerinde yaşayan çiftleri ilgilendiren kredi başvuru koşulları arasında herhangi bir suçlara bulaşmamış olma şartı da bulunuyor