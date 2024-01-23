Resmi Gazete'de yeni destek onayı! 2024 senesi boyunca aylık 4 bin 692 Lira ödenecek

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören engelli bireye sağlanacak destekler ile alakalı 2024 senesi için geçerli ödeme tutarları da güncellendi. Yapılan açıklamada engelli birey için ödenecek bu destek adına ayrılan bütçe açıklaması yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 2024 yılı için yıl için aylık 4 bin 692 lira ödeme hak sahiplerine düzenli olarak ödeneceği belirtildi.

Devlet, bakanlıklar aracılığı ile bir çok destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaşa sağlanan destekler yanında, özel eğitime ihtiyacı olan engellilere de bir çok destek veriliyor. Engelli aylığı, evde bakım maaşı ödemelerini yanı sıra, özel eğitim okul ya da rehabilitasyon merkezlerinde okuyanlara da bir çok destek sağlanıyor.





Konu ile alakalı bakanlıkların ortaklaşa çalışmaları bir süredir devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte 2024 yılı engelli eğitim desteği tutarları güncellendi. ''2024 yılı Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Bireylere Verilecek Eğitim Desteği Tutarlarına İlişkin Tebliğ" yayımlandı. 1 Ocak itibari ile sağlanan desteği kapsayacak olan ödemeler ile alakalı Resmi Gazete de Hazine ve Maliye Bakanığı'nın ayırdığı bütçeye de yer verildi.

AYLIK 4 BİN 692 LİRA DESTEK

Özel rehabilitasyon ya da özel eğitim okullarına gereksinimi olan engelli bireye sağlanan destekler ile alakalı zam açıklaması ve zamlı ödeme tarihleri ile alakalı açıklama yapıldı. Bu kapsamda bireysel eğitim ve gruğ eğitimi için tutarlar güncellenirken, aylık 1,314 TL- 4,692 TL destek verileceği açıklandı.

Engelli bireye yönelik sağlanan özel rehabilitasyon hizmeti ile özel eğitim hizmetlerinin bir kısmı devlet hazinesi tarafından sağlanacak. Arttırılan destek tutarlarında katma değer vergisi (KDV) hariç olduğu belirtilirken, bu ödemelerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağlanacağı da belirtildi.

BİREYSEL VE GRUP DESTEK ÖDEME TUTARLARI

Yapılan ve Resmi Gazete'de yer alan karara göre bireysel eğitim için aylık 4 bin 692 lira destek sağlanacak iken grup eğitimi için aylık 1314 lira ödeme yapılacak.