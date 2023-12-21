Saat 14.00 öncesinde bankaya başvuran o tarihte 2,5 asgari ücret alabilir! 92 güne 28.136 TL ödemeler başladı

Yastık altında yatırım yapma dönemi mevduat hesapları ile birlikte rafa kalkmaya başladı. Yıllardır çalışmasından arttırıp ya da bir yerden gelen yatırım yapan birey, parasının enflasyon karşısında azalmaması için nasıl değerlendirebileceğini araştırıyor. Özellikle de Haziran ayından beri faizleri artan mevduat hesapları, getirisi bakımından cezbedici olabiliyor. Merkez Bankası'nın TL'yi korumak ve değerini arttırmak adına politika faizlerini arttırması, kredi ve kredi kartları faizlerini olumsuz etkilerken, yatırımı olan mevduat hesaplarının da faizlerini arttırmış bulunuyor. Geçtiğimiz Ocak- Şubat aylarında yüzde 25'lerde seyreden mevduat faizleri, son güncelleme sonrasında yüzde 50'lere dayanmış bulunuyor.

ARALIK MEVDUAT HESAPLAMASI

TCMB Aralık ayı toplantısı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Uzmanların ön görüleri politika faizinin 250 baz puan arttırılacağı yönünde. Bu artış gerçekleşirse mevduatlarda bir artış daha yaşanacak ve faiz artışı sonrasında oranların yüzde 50 üzerinde çıkabileceği tahmin ediliyor. Yatırımını değerlendirmek isteyen vatandaş, banka banka gezip faiz oranlarını araştırıyor.

Bankalar mevduat faizi hesaplamaları ile alakalı ay ay güncellemesini sunarken, müşteriye özel oranları da veriyor. Denizbank, Akbank mevduat faizi oranında 32 günlükte bu oranı yüzde 47'ye kadar çıkartmış bulunuyor. Vade oranı yatırımcı tarafından belirleniyor. Bankalar uzun vade de parayı daha uzun süre işlemek adına yüksek faiz oranları verirken, vade düştükçe faiz de düşebiliyor.

Vatandaş tarafından en çok tercih edilen vade sayısı 32-35 günlük vade olarak biliniyor. Bu vade aralığı ek bir aylık maaş gibi çekilebiliyor. Ancak yatırımının getirisini kullanmak isteyemeyen yatırımcı uzun vade oranlarından faydalanabiliyor. Uzun vadedebankalar müşteriye özel yüzde 49'a kadar faiz oranı verebiliyor.





Bankalar ay ay TCMB kararına göre faiz oranlarını belirliyor. Bugün düzenlenecek olan TCMB toplantısı öncesinde parasını hesaba aktarmak isteyen vatandaş getirisini merak ediyor. Kenarda 250.000 Lirası olan 23 günlük- 92 günlük getirisi karşılaştırmasını yaparken, banka banka sunulan faiz oranları şu şekilde karşımıza çıkıyor.

250.000 TL 92 GÜNLÜK GETİRİSİ

AKBANK

Yıllık Faiz Oranı: % 47,00

Net Kazanç: 28.136 TL

ODEABANK

Yıllık Faiz Oranı: % 47,00

Net Kazanç: 28.136 TL

DENİZBANK

Yıllık Faiz Oranı: % 47,00

Net Kazanç: 28.136 TL

ON PLUS

Yıllık Faiz Oranı: % 46,00

Net Kazanç: 27.537 TL

Bankaların sunduğu faiz oranları kişiye özel bir şekilde değişebiliyor. Bunun için banka şubesine gitmek ya da bankanın mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmak yeterli olabiliyor.