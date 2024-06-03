Sabah 10.00'da açıklandı! Emekli ve memurlara hak ettiği zam onaylandı

Temmuz maaşlarının yaklaşması ile birlikte enflasyon ile alakalı gelişmeler zamların belirlenmesinde öncülük edecek olması sebebiyle heyecanla takip ediliyor. 4 aylık enflasyon rakamlarının açıklanması akabinde bugün sabah saatlerinde açıkanan Mayıs ayı enflasyon farkı, Temmuz zamları konusunda önemli ipucunu nsundu. Özellikle de memur ve emekliler için Temmuz ayında beklenen zam oranlarına dair belli olma sürecinde sadece Haziran ayı enflasyon verisi kaldı. Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak olan Haziran ayı farkı akabinde taban zam oranları memur ve emekli için şekillenecek.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ay ayenflasyon rakamları hesaplanıyor. Bu rakamlar memurların ve emeklilerin maaş zammını belirleyecek olan faktör olarak biliniyor. HAziran ayında ortaya çıkan olan 6 naylık toplam oran milyonlarca bireyin maaşı üzerinde direkt etkisi olacak. Mayıs ayında enflasyonun yüzde 3,37 arttığı TÜİK tarafından belirlendi. Bu rakam yıllığa vurulduğunda ise %75,45 seviyesine ulaştığı hesaplandı. 5 aylık enflasyon zammı yüzde 22,72 olurken, memur ve emeklilerin zammının hesaplanmasında önemli bir rol oynayacak veri sonrasında ilk 5 aylık zam oranı da ortaya çıkmış oldu.





5 AYLIK ENFLASYON RAKAMI

5 aylık enflasyon rakamları ile maaşlar yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Enflasyon rakamlarına baktığımızda, ocak ayında %6,70, şubat ayında %4,53, martta %3,16, nisanda %3,18 ve mayısta %3,37 şeklinde artış yaşandı. Bu verilere göre 5 aylık enflasyon oranının %22,72 olduğu hesaplandı.

Sabah saatlerinde açıklanan veriler doğrultusunda SSK ve BAĞ-KUR emeklileri %22,72'lik zammı şimdiden garantiledi. Memur ve 4C'liler ise 5 aylık enflasyon farkını da ekleyerek %17,32'lik zam almaya hak kazanmış durumdalar. Ancak Temmuz ayının kesin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak olan veriler sonrasında netleşecek.





EKONOMİSTLERDEN MEMUR VE EMEKLİ ZAM AÇIKLAMASI

Açıklanan veriler ve tahminler doğrultusunda ekonomistler Haziran ayı enflasyonu öncesinde hesap ve tahminlerini sunmaya devam ediyor. Beklentilerde Haziran ayı enflasyob farkı ile birlikte SSK ve Bağ-Kur'luya yüzde 25 enflasyon zammı yapılacağı belirtilirken, Memur ve memur emeklisinin de yüzde 20 zamdan faydalanacağı tahjmin edilliyor. Öte yandan 4A 4B zamları ile 4C zammının eşitlenmesi de söz konusu gibi dururken, konu ile alakalı gözler bugünden itibaren Temmuz ayına çevrilmiş bulunuyor.

Ay ay açıklanan enflasyon oranları memur ve emeklinin maaşları üzerinde belirleyici faktör olmaya devam ediyor. Emekliye Temmuz ayında refah payı zammının yapılıp yapılmayacağı ya da memur emekli maaşlarınıj da eşitlenme konusunun Temmuz ayında netleşeceği ifade ediliyor.

