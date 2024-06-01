Sabah sabah artış açıklandı! Kurban Bayramına sayılı günler kala fiyatlar fırladı

Kurban Bayramı tatili ile birlikte yaz tatiline sayılı günler kaldı. Şimdiden memlekete gitme planı ya da tatil planları yapılırken, ortaya atılan fırsatçılık iddiaları şoförleri ayağa kaldıracağa benziyor. Son zamanlarda otobüs fiyatlarının uçak bileti fiyatlarından dahi yüksek olduğu konuşurken, sosyal medyada bu durum fırsatçılık olarak eleştiriliyor. Ancak gerek otobüs firmaları gerekse de şoförler tarafından yüksek maliyetlerle başa çıkmaya çalışıldığı belirtilmiş bulunuyor. Otobüs bilet fiyatlarının artışında akaryakıt zamları, otoban ve köprü geçiş ücretleri ile personel maliyetlerinin önemli bir rol oynadığı belirtilirken, son zamanlarda tüm bu kalemlerde yaşanan artışın bilet fiyatlarına yansıdığı ifade ediliyor.

OTOBÜS BİLETLERİNE BAYRAM ZAMMI

Sosyal medya gündeminin şu sıralar en çok konuşulan konusu olan otobüs bileti fiyatlarına karşılık yapılan eleştirilerde fiyat atış sebebinin bayram tatili ve yaz tatili olduğu belirtiliyor.





Otobüs bileti fiyatları ile uçak bileti fiyatlarının karşılaştırılmasında 1250 olan otobüs biletine istinaden uçak bileti fiyatının 550 TL olması, fırsatçılığın gözler önüne serildiği iddialarını ortaya atmaya devam ediyor. Ancak otobüs firmaları bu zamların artan maliyetlerden mütevellit olduğunu belirtmiş bulunuyor.

Akaryakıt zamları, otoban ve köprü geçiş ücretleri ile personel maliyetleri gibi faktörlerin artışının otobüs bilet fiyatlarına etkisi zam olarak ortaya çıkarken, seyahat planları ertelenebiliyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım tarafından yapılan açıklamada zamların kontrol altında olduğu belirtildi. Yıldırım tarafından yapılan açıklamada otobüs bileti fiyatlarının belirli aralıklarla Ulaştırma Bakanlığı'na sunulduğu açıklanırken, özellikle de zam dönemlerinde fiyat artışı yapıldığı belirtilmiş bulunuyor.

Şehirlerarası seyahat sektöründe damgasını vuran bu zamlı ulaşım konusu ile alakalı spekülasyonların devam edeceği tahmin edilirken, uçakta 500 yolcunun taşındığı ve otobüslerde sayının kısıtlı olduğu belirtilmiş bulunuyor.