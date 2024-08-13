Sabah sabah resmen açıklandı! 15 Ağustos'tan itibaren maaşlara yüzde 30 zam kararı

2024 yılı zamları açıklanmaya devam ediyor. Ocak ayında yapılan zamlar akabinde Temmuz ara zamları tamamlanmış iken kamu kurum ve kuruluşları ile alakalı zam gelişmeleri de duyuruluyor. Mart ayındaki yerel seçimlerden mütevellit belediye çalışanlarına yapılan zamlar dikkatleri üzerine toplarken, seçim sonrasında verilen zam vaatleri yerine getirilmeye devam ediyor. Enflasyon karşısında ezilen maaşlara zam planları yapılırken belediye yetkilileri ve sendikalar tarafından ortaklaşa çalışmalar ile zam oranları belirleniyor. Gün gün kamuoyuna sunulan detaylarda yeni zamlar ortaya çıkıyor.

Son belediye zammı toplantısı Sivrihisar çalışanları adına düzenlendi. Belediye çalışnaları ile sendika ve belediye yetkilileri arasında düzenen TİS görüşmelerinden karar çıktı. Verilen karar akabinde 6 aylık enflasyonun üzerinde birf zam oranına imzalar atıldı. Çalışan ilk maaş döneminde zamlı maaşlarını alacak





YÜZDE 30 ZAM

Sivrihisar Belediyesi tarafından alınan kararlar dğrultusunda yüzde 30 zamma imzalar atıldı. Bugün gerçekleştirilen toplantıda, Sivrihisar Belediyesi kadrolu çalışanları ve bağlı şirketlerinde çalışan personel için yüzde 30 oranında maaş artışı kararı alındı. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci tarafından çalışanlara müjdeli haber verildi. Verilen müjdede yüzde 30 zam ile çalışananın enflasyon karşısında ezilmemelerinin sağlandığı ifade edildi.





Dökmeci açıklamasında "Çalışanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirmek ve onları motivasyona teşvik etmek istiyoruz." ifadelerini kullanan Dökmeci, bu kararın çalışanların moral ve motivasyonunu artıracağını vurguladı. Söz konusu toplantıya Sivdahil olurken, alınan karardan her kesim memnun kaldı.

Ülke genelinde belediyelerde zam çalışmaları devam ediyor. Seçimler öncesinde işleyen süreçte yüzde yüze yaklaşan zamlar açıklanırken, seçim akabinde enflasyon odaklı zam çalışmaları yapılıyor.