Sadece 10.000 TL ödeyene, aracın tamamına kredi! Yüzde 50’ler 70’ler devri kapandı

Gerek taşıt fiyatları gerekse de taşıt kredileri oranlarının başını alıp gittiği şu günlerde markaların kampanyaları ilgi odağı olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz seneden bu yana artışa maruz kalan kredi faiz oranlarında taşıt kredileri de etkilenmiş iken, BDDK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde taşıt fiyatının belli oranında kredi imkanı sağlanabiliyor. Kıyıda köşede birikmiş olmayan vatandaşın belini büken bu kural araç alımının ileri tarihe itilmesine mahal verebiliyor.

Ancak araç markalarında ay ay düzenlenen kampanyalar ile sıfır araç almak bir hayli kolaylaşıyor. Toyota, müşterilerine özel sunduğu kredi kampanyasıyla araç sahibi olmayı daha da kolaylaştırıyor. ALJ Finans işbirliğiyle Ağustos ayında hayata geçirilen kampanya kapsamında, binek ve hafif ticari araç modellerinde %100'e varan kredi imkanı sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Bu sayede, peşinat derdi olmadan hayalinizdeki Toyota'ya kavuşma imkanı sağlanıyor.





%100’e Varan Kredi İmkanı

Toyota’ya özel olarak başlatılan kampanyada finansör ALJ Finans olurken, bireysel ve tüzel müşteriler için düzenlenen farklı ödeme planları sunarak, herkesin ihtiyaçlarına uygun geri ödeme imkanını sunuyor. Düzenlenen kampanya kapsamında kredi tutarı ve müşteri risk durumunun hesaplanması akabinde net ödeme tutarı ve planı şekillenebiliyor.

Kampanya, 31 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edeceği açıklaması Toyota tarafından yapılan yapılırken, stoklarla sınırlı kampanyadan geri kalmamak için acele edilmesi gerekliliği de belirtilmiş bulunuyor.

10.000 TL peşinata yüzde yüz kredi

Kampanya ile alakalı duyurusunu yineleyen marka, 10.000 TL peşinat verilmesi akabinde kampanyaya hak sahibi olunacağını belirtmiş bulunuyor. Ayrıca, tüketici kredilerinde tahsis ücreti, kullandırılan kredi tutarının binde beşi olarak açıklanmış bulunuyor



