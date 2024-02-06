Seat durdu durdu ay sonu kampanyasını patlattı! O modelinde inanılmaz fiyat!

Ülkemizde otomobil piyasalarında önemli gelişmeler yaşanırken Seat Ibiza fiyat listesi yayınlandı. Bu fiyatları görenler gözlerine inanamayacak. İşte detaylar...

Seat durdu durdu ay sonu kampanyasını patlattı! O modelinde inanılmaz fiyat!
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Seat'ın sevilen modellerinden olan Ibiza, Türkiye otomobil pazarında makul seviyelere gelinirken cazip fiyatlar dikkat çekti. Uzun yıllardır süregelen popülaritesini koruyarak, B segmentindeki en gözde araçlardan biri olma şansı verildi. Şehir içi ve dışında kullanımı oldukça elverişli olan modelin baz donanım seviyelerinde 80 beygir gücündeki 1.0 litreslik benzinli motor bulunuyor.

Türkiye pazarında hala oldukça popüler olan Seat Ibiza, özellikle genç ve dinamik bir kullanıcı kitlesinin gözdesi olurken kompakt boyutları, şehir içindei manevra kabiliği ve modern tasarımı kullanıcıların beğenisini topluyor. Türkiye otomobil pazarında önemli bir seçenek sunmayı sürdürüyor.

seat
FİYAT LİSTESİ
1.0 Evo 80 HP Style Fiyatı: 770.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style Fiyatı: 920.000 TL
1.5 EcoTSI ACT 150 HP DSG FR Fiyatı: 1.065.000 TL

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