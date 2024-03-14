Seçim öncesi son kozlar oynandı: Çalışana yüzde 53 zam

Ocak ayı itibari ile zam belirleme çalışmaları devam ediyor. Özel sektör çalışanları için asgari ücret zammı taban zam olarak bilinirken, emekli ve memur maaş zam oranları da bir çok çalışmaya öncülük etmeye devam ediyor. Kurum ve kuruluş zamları yanı sıra belediye zamları da merakla araştırılıyor. Belediye başkanları sendikalar ile düzenlediği toplantılar ile birlikte zam oranlarını çalışanın lehine olacak şekilde belirlerken, seçim senesi olmasının da etkisinin büyük olduğu tahmin ediliyor. Enflasyon rakamlarının artmaya devam ettiği şu günlerde, belediyeler refah payı eklemesi ile alım gücünün artmasını hedefliyor.

Son olarak yeni zam açıklamasını yapan belediye, çalışanları için yüzde 53 oranında mutabakat imzaladı. Maltepe Belediyesi ile bağlı bulunulan sendika arasında düzenlenen toplantıda belediye çalışanlarına yüzde 53 zamma ek olarak sosyal hak düzenlemeleri de devreye girdi.





ÇALIŞANA ZAM MÜJDESİ

Maltepe Belediyesi tarafından son dakika açıklama yapıldı. Çalışanlara yönelik müjdeli haber verildi. Binden fazla çalışanı yakından ilgilendiren gelişmelerde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlandı ve maaşlara %53 zam yapılması kararlaştırıldı.

Son aylarda yapılan zam oranlarına istinaden yüksek oranlı zamlar arasında yer alan Maltepe Belediyesi çalışan zammı, açıklaması yapılması sonrasında ayakta alkışlandı. Zam oranı, memur ve işçilerin maaşlarında yükselmeye mahal verecek iken diğer taraftan da alım gücünü artıracak.





BELEDİYE MAAŞ ZAMMI

Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından verilen müjde de emekçinin haklarının korunduğu belirtilirken, çalışanların refahını her zaman ön planda tuttuklarını vurguladı.

Belediyeler genelinde yapılan zam oranları gerek sendikalar gerekse de belediye yetkilileri tarafından sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna sunuluyor. Açıklaması yapılan bu zamların diğer belediyelere öncülük edebileceği belirtiliyor