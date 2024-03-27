Seçimden önce o bankalardan da emekliye promosyon müjdesi verilecek! İşte o açıklama

Kamu bankaları yeni maaş aralıklarına göre promosyon tutarlarını güncelledi. Kamu bankaları 8.000 TL ila 12.000 TL arasında promosyon ödemesi yapma kararı alırken, emekli özel bankaların da emekli promosyonu güncellemelerini merakla bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan; kamu bankalarını ödediği emekli promosyonları sonrasında özel bankaların da bu tutarların altında kalmayacak şekilde promosyon zammı yapacağı duyurusunu yaptı.

Geçtiğimiz sene kabul edilen EYT yasası sonrasında 2 milyondan fazla birey emekli olmuştu. Bu sayede ülkemizdeki emekli sayısı 16 milyonun üzerine çıkmıştı. Ülke genelinde en kalabalık sosyal sınıf olarak bilinen emekliler Ocak ayında aldıkları zam hüsranı sonrasında merakla bayram ikramiye tutarlarını beklerken, bu konuda da beklentileri karşılanmamış ve belirtilen tutar beklenen tutarın altında kalmıştı.

Seyyanen zam beklentisi içine giren emeklinin karşısına promosyon zammı çıktı. Banka promosyonlarına zam yapıldığı açıklaması akabinde Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank promosyon tutarlarını güncelledi.

ÖZEL BANKA PROMOSYONLARI ARTIYOR

28 Mart itibariyle ödemesi yapılacak olan zamlı promosyon tutarlarına istinaden özel bankaların bu durumu nasıl karşılayacağı merakla bekleniyor. Bu kapsamda Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamada özel bankalarla da zam görüşmelerinin SGK ile başladığı belirtilmiş bulunuyor. Özellikle de son yıllarda zamlı promosyon ödemesi yapmayan birçok bankanın harekete geçtiği açıklanırken, Ramazan Bayramı öncesinde özel bankaların da zamlı promosyon tutarlarını güncelleyecekleri tahmin ediliyor.

ÖZEL BANKALARIN ZAMLI PROMOSYON TUTARI

Kamu bankaları akabinde özel bankaların da zamlı promosyon açıklaması yapması bekleniyor. Seçimlerden önce beklenen bu açıklamada en düşük banka promosyonunun 12.000 TL'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor