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Selçuk Geçer çok kazandıracak yatırımın adresini verdi! Alıp saklayan para basacak

Yatırım yapan kişilerin sıklıkla araştırdığı güncel dolar fiyatları dikkat çekmeyi başardı. Konuyla ilgili Selçuk Geçer'den açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 00:15
Selçuk Geçer çok kazandıracak yatırımın adresini verdi! Alıp saklayan para basacak

Döviz yatırımı yapan kişiler tarafından sıklıkla araştırılan dolar fiyatları ile ilgili Selçuk Geçer tarafından açıklama yapıldı. Selçuk Geçer tarafından yapılan açıklama dikkat çekti. 

Yaptığı dolar yorumlarıyla dikkatleri üzerine çeken Selçuk Geçer, doların yükselmesinin devam edeceğini belirtti. Özellikle alın kenara koyun demesiyle daha da çok kazandıracak yatırım aracını söyledi. 

Bildiğiniz gibi milyonlarca kişi elindeki parayı değerlendirmek için farklı farklı yatırım yapmaktadır. Yatırım yapan kişilerin yatırım yaparken en çok dikkat etmesi gereken yatırım araçlarından birinin de bitcoin olduğu belirtildi. 

Panik Yapıp Satmayın! 

Başarılı ve ünlü analist Selçuk Geçer tarafından bitcoin yarısı yapıldı. Yapılan açıklama kapsamında 49 bin dolar seviyesinin test edileceği açıklandı. Yapılan açıklama kapsamında;

btc

Bitcoin'in 49'a inmesi demek diğer altcoinlerin de daha fazla değer kaybetmesi demektir. Bundan dolayı dikkatli olmalısınız. Eğer elinizde mal varsa panik yapıp satmayın fakat daha da fazla düşüş beklemeyin denildi. İlerleyen günlerde bitcoinin 100 bin doları hatta 1 milyon doları göreceğini belirtti. 

Bitcoin'in giderek artış göstermesi sebebiyle yatırımcının yüzü gülmektedir. Bir anda bitcoin düşüş yapınca yatırımcısı panikle satmamalı. Uzun vadede bitcoinin daha da artış göstereceği belirtildi. En çok tercih edilen yatırım aracı olan doların ardından bitcoinin değer kazanması demek yatırımcının yüzünün gülmesi demektir. Düşerse de panik yapmamalısınız. 

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir. 

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