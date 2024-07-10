Sepet sepet doldurtacak indirim! o markette 1 alana 2. bedavaya geliyor

Türkiye'nin en büyük ve en dikkat çeken market zincirlerinden biri olan Carrefoursa, müşterisinin dikkatini çekmeyi başaran yepyeni bir kampanya ile karşımızda. "1 Alana 1 Bedava" sloganıyla başlayan bu fırsatın detayları gerçekten de ilgi uyandırmaya devam ediyor. Özellikle de Ocak- Temmuz zamları vatandaşın cebini zorlamaya devam ediyor. Ürün hizmet zamları alım gücünü düşürürken, konu ile alakalı olarak marketlerde destek niteliğinde çeşitli kampanyalarını zaman zaman duyuruyor. Uzun süredir düzenlediğ iindirimleri ile dikkatleri üzerine toplayan CarrefourSA'da müşteri memnuniyetini zirve yaptıracak kampanyalarını açıklamaya devam ediyor. Şimdi sunduğu "1 Alana 1 Bedava" kampanyası, alışveriş severlerin adeta gözlerini kamaştırırken, müşterisinin aynı ürünü yüzde 50 indirimli olarakalmasını sağlıyor.

CARREFOURSA 1 ALANA 1 BEDAVA KAMPANYASI

Carrefoursa'nın "1 Alana 1 Bedava" kampanyası detayları araştırılmaya devam ediyor. CarrefourSA'da başlayan bedava alışveriş günlerinin tarihleri ve indirimin hangi günlerde olacağı dteaları merak ediliyor. Oldukça geniş indirim yelpazesine ait indirimler tuvalet kağıdından kahvaltılık gevreklere, zeytinyağından çaya kadar birçok popüler ürün bu kategoride yer alıyor.





Detaylara bakacak olursak; Efor Rize Siyah Çay, Nescafe Gold ve Classic Kahve çeşitleri, Nescafe Milky İce kahve karışımları, Starbucks Tekli Stick kahve karışımları, Züber Kakaolu Fındık Kreması, Sinangil Un, Nestle kahvaltılık gevrek çeşitleri, Marmarabirlik Sele Zeytin, Yudum Ayçiçek Yağı ve Yudum Zeytinyağı gibi önde gelen markalar kampanyanın kapsamında yer alıyor.

Kısa süre önce başlayan kampaya 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek iken kampanyanın sadece stoklarla sınırlı olduğu ve müşterinin stoklar tükenmeden önce hızlı hareket etmesi konusunda uyarılar da devam ediyor. Özellikle bu dönemde yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı göz önüne alındığında, müşterilerin bu kampanya kapsamında alacağı her ürün cepleri doldururken, stokları da yenileteceğe benziyor.