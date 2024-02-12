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Sevgililer günü hediyeniz Akbank'tan! 14 Şubat'a özel 14 bin lira ödül!

Akbank tarafından Şubat ayına özel bir çok kampanya başlatıldı. Ve başlatılan kampanyalara katılan ve hak sahibi olan müşteri 14 bin liraya kadar geri ödeme alabilecek.

Yayın Tarihi: 12.02.2024 15:54

Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 15:54

Sevgililer günü hediyeniz Akbank'tan! 14 Şubat'a özel 14 bin lira ödül!

2 gün kalmasına rağmen Sevgililer Günü hediyesi hala daha hazır olmayan müşterisine Akbank tarafından müjde verildi. Akbank tarafından Şubat ayına özel bir çok kampanya başlatıldı. Ve başlatılan kampanyalara katılan ve hak sahibi olan müşteri 14 bin liraya kadar geri ödeme alabilecek.

Akbank tarafından Şubat ayında başlatılan kampanyalar çok dikkat çekiyor. Sevgililer Günü'ne özel olarak başlatılan kampanyada Axess ve wings kart kullanıcıları büyük bir avantaj kazanıyor. 14 şubat'a kadar söz konusu kartlarla kozmetik çiçek ve giyim sektörlerinde yapılacak ilk 1500 TL ve üzeri harcamadan sonraki 1500 TL harcamaya 50 tl geri ödeme imkanı sağlanacak iken chippara olarak ödenecek bu geri ödemelerde toplam ₺250 kazanabileceksiniz.

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AKBANK KREDİ KARTI KAMPANYASI

Bankanın kendi uygulaması olan Jüzdan üyelerine özel olarak da birçok kampanya başlatılmış bulunmaktadır. Özellikle de çok sayıda marka ile anlaşma kapsamında chip para, indirim ve taksit kampanyaları da süre gelmektedir. Başlatılan kampanya'larda biri de her 2 500 TL'lik restoran harcamasına 50 TL toplamda 150 TL chip para imkanı olarak açıklanmış bulunmaktadır. Elektronik sektöründeki 2.000 TL'lik 2. alışverişlerde 75 TL kazanma fırsatı sunulurken toplamda 300 TL chip para hak kazanılabilmektedir. Bu 3 kampanya dahil olan müşteri toplamda 700 TL'ye varan chippara'ya sahip olabilmektedir.

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AKBANK ŞUBAT KAMPANYALARI

Akbank'ın resmi internet sitesine girerek onlarca kampanyadan kendinize uygun olanı seçerek geri ödemeye hakkı kazanabilirsiniz. Bu kapsamda toplamda 14 Şubat hediyesi olarak 14.000 liraya para geri ödeme imkanına da sahip olabilirsiniz. Akbank tarafından devam eden kampanyalar bankanın resmi internet sitesindeki aktif kampanyalar sekmesinde yer almaktadır. Eğitim kurumlarında yapılacak alışverişlere geri ödemeler, akaryakıt sektörü, manav, kasap, market, giyim sektörlerindeki alışverişlere sağlanan geri ödemeler ile birlikte anlaşmalı onlarca mağazadan alışveriş yaparak da geri ödeme alacaksınız.

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