SGK'dan gece yarısı talimatı ''Emekli promosyonları daha da artacak''

Emekli promosyonları emeklinin adeta ihtiyacını karşılaması adına sunulan bir destek olarak biliniyor. Hayat koşullarında alım gücü düşen emekli, emekli promosyonları ile birlikte acil ihtiyacını karşılamak ya da borcunu ödeyebiliyor. 2023 yılı boyunca stabil seyreden emekli promosyonları, 2024 yılında emekli zammı sonrasında her emekliye eşit ödenecek aralıkta toplanmıştı. Bankaların SGK ile yaptığı protokol kapsamında 2024 yılı maaş aralığına göre güncelleme yapılıp yapılmayacağı merak edilmekteydi. Geçtiğimiz hafta emekliye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen müjdede kamu bankalarının maaş aralıklarını yenilediği ve ödemelere de zamlı tutarların ekleneceği belirtilmişti. kamu bankaları için emekli maaş aralığına göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişkenlik gösteren promosyonu tutarı belirlenmişken, 25 Mart'ta başvurulara açılıp, 28 Mart'ta hesaplara aktarılacağı belirtilmişti. Kamu bankaları sonrasında Çalışma ve Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamada emekli için özel bankaların da promosyon güncellemesine gideceği belirtilmişti. Aradan geçen sayısı zaman sonrasında 19 banka emekli promosyon tutarlarını güncellemek adına SGK ile protokol imzaladı. Bankaların düzeldikleri kampanyalar haricinde ödeyecekleri promosyonlar kamu bankalarının promosyon tutarları ile eşitlendiği belirtildi.





SGK ile yapılan anlaşma kapsamında promosyon ödemelerine yaklaşık 2 katı zam yapıldığı belirtilmiş ve hesaplamalarda da .lira ile 12.000 lira arasında tutar belirlendiği açıklanmıştı. Emeklilere promosyon ödemesi yapan kamu bankaları haricinde diğer bankalar ile de protokol anlaşması imzalandı. SGK tarafından yapılan promosyon bedeli açıklamasında 8000 lira ile 12 bin lira arasında maaş tutarını göre değişkenlik göstereceği ifade edildi. Öte yandan dul ve yetim aylığı alan bireyin de 5000 liraya varan promosyon ödemesine hak sahibi olduğu belirtildi.









EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTABİLİR

SGK'nın bahsi geçen 19 banka ile yaptığı anlaşmanın asgari seviyede olduğu belirtilirken, bankaların minimum verecekleri ödemeye artı olarak, promosyon miktarlarında güncellemeye gidebilecekleri belirtildi.





PROTOKOL İMZALANAN BANKALAR

Protokol imzalanan banka listesi SGK tarafından paylaşıldı. Listede adı geçen bankalar şu şekilde belirtildii. Akbank, Albaraka Türk, Denizbank, fibabanka, ING bank, kuvvet katılım Bankası, Odeabank, qnb Finansbank, Şekerbank, Ziraat Bankası, Turkish Bank , Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bank, Garanti Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası...