SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Asgari ücretin artacak olmasına milyonlarca vatandaş sevinirken, vergi, prim gibi borcu olan vatandaşın kara kara düşünmeye başlayacağı gün yaklaşıyor. Yeni yıldan itibaren prim borçlarına gelecek zam, emeklilik hayali kuranları harekete geçirirken, 31 Aralık'a kadar borçlarını kapatmayanlar, yüksek meblağlı faturalarla karşılaşacağı da hesaplanmış bulunuyor.

Asgari ücret zammı ile birlikte bir çok kalemde de artış yaşanacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla, askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanmaları gibi alanlarda SGK’ya olan prim borçlarına büyük bir zam yapılacağı hesaplanırken, prim borcu olanlar, borçlarını yeni yıla kadar kapatmanın derdine düşmüş bulunuyor

31 Aralık 2024’e kadar Borçlarını kapatmayan yandı

Özellikle 31 Aralık 2024 tarihine kadar SGK’ya başvurup borçlarını kapatmayı planlayan vatandaşların, mevcut asgari ücrete göre borçlanma yapabilecekleri bilinirken, 1 Ocak itibari ile asgari ücret zammı oranında da artış yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.

Prim borçlanmaları ne kadar artacak?

Asgari ücretin 2025’te beklenen yüzde 25-30 oranındaki artış ile birlikte, borçlanma tutarlarının da aynı oranda yükselebileceği konusunda uzmanların uyarıları devam ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Borç size tebliğ edildikten sonra yurtdışı borçlanmaları için 90 gün, diğer borçlanmalar için ise 30 gün içinde zamsız ödeme yapılabilir.” şeklinde açıklama yaparken, yükümlü olan vatandaş, borcunu kaptmaka adına harekete geçmiş bulunuyor.

Geriye dönük borçlanma nasıl işler?

Prim gün sayısı eksik olan sigortalı çalışanlar, emeklilik başvurularında sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş sınırı gibi belirli şartları tamamlanmak durumundadır. Eğer bu şartlardan biri olan prim gün sayısında eksiklik olması durumunda geriye dönük borçlanma ile eksik günlerin tamamlanabileceği biliniyor.

Emeklilikte toplu ödeme seçeneği de mevcut

Bunun yanı sıra sigortalıların prim borçlarını toplu ödeme yoluyla da kapatma imkanları açıklandı. Farklı sebeplerle primleri eksik kalan vatandaş, toplu ödeme yöntemi ile borçlarını ödeyerek emekli olma hakkına sahip olabilecek.