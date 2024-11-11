DOLAR
34,33 0,15%
EURO
36,57 0,73%
ALTIN
2.931,19 1,3%
BITCOIN
2.800.509,5 -3,03%

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Asgari ücretin artacak olmasına milyonlarca vatandaş sevinirken, vergi, prim gibi borcu olan vatandaşın kara kara düşünmeye başlayacağı gün yaklaşıyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 14:28
SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Asgari ücretin artacak olmasına milyonlarca vatandaş sevinirken, vergi, prim gibi borcu olan vatandaşın kara kara düşünmeye başlayacağı gün yaklaşıyor. Yeni yıldan itibaren prim borçlarına gelecek zam, emeklilik hayali kuranları harekete geçirirken, 31 Aralık'a kadar borçlarını kapatmayanlar, yüksek meblağlı faturalarla karşılaşacağı da hesaplanmış bulunuyor.  

Asgari ücret zammı ile birlikte bir çok kalemde de artış yaşanacak. 1 Ocak 2025 itibarıyla, askerlik, doğum ve yurtdışı borçlanmaları gibi alanlarda SGK’ya olan prim borçlarına büyük bir zam yapılacağı hesaplanırken, prim borcu olanlar, borçlarını yeni yıla kadar kapatmanın derdine düşmüş bulunuyor  

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

31 Aralık 2024’e kadar Borçlarını kapatmayan yandı 

Özellikle 31 Aralık 2024 tarihine kadar SGK’ya başvurup borçlarını kapatmayı planlayan vatandaşların, mevcut asgari ücrete göre borçlanma yapabilecekleri bilinirken, 1 Ocak itibari ile asgari ücret zammı oranında da artış yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.  

Prim borçlanmaları ne kadar artacak? 

Asgari ücretin 2025’te beklenen yüzde 25-30 oranındaki artış ile birlikte, borçlanma tutarlarının da aynı oranda yükselebileceği konusunda uzmanların uyarıları devam ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, “Borç size tebliğ edildikten sonra yurtdışı borçlanmaları için 90 gün, diğer borçlanmalar için ise 30 gün içinde zamsız ödeme yapılabilir.” şeklinde açıklama yaparken, yükümlü olan vatandaş, borcunu kaptmaka adına harekete geçmiş bulunuyor.  

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

Geriye dönük borçlanma nasıl işler? 

Prim gün sayısı eksik olan sigortalı çalışanlar, emeklilik başvurularında sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş sınırı gibi belirli şartları tamamlanmak durumundadır. Eğer bu şartlardan biri olan prim gün sayısında eksiklik olması durumunda geriye dönük borçlanma ile eksik günlerin tamamlanabileceği biliniyor.  

Emeklilikte toplu ödeme seçeneği de mevcut 

Bunun yanı sıra sigortalıların prim borçlarını toplu ödeme yoluyla da kapatma imkanları açıklandı. Farklı sebeplerle primleri eksik kalan vatandaş, toplu ödeme yöntemi ile borçlarını ödeyerek emekli olma hakkına sahip olabilecek.  

İLGİLİ HABERLER

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir
2
26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek
3
Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak
4
TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları
5
Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!
6
Emeklilikte Son Dakika! 2 ay içinde emekli olmayan hapı yuttu!
7
2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak

Her ayın 6. ve 10. Günü dikkat! 2.000 TL- 6.000 TL ödenecek

Müjde Açıklama! Tarihin en büyük ikramiyesi yılbaşında geliyor!

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak