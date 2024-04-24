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Sıfır araç hayali milyonları aşıyor! Bu fiyata sadece bir avuç kaldı: Onlar da satılamıyor

Türkiye'de otomobil piyasası son aylarda adeta fırtınaya girmiş durumda. Fiyatlar durdurulamaz bir şekilde artarken, 1 milyon TL'nin altında sıfır araç bulmak adeta hayal oldu.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 13:02
Sıfır araç hayali milyonları aşıyor! Bu fiyata sadece bir avuç kaldı: Onlar da satılamıyor

Türkiye'de otomobil piyasası son aylarda adeta fırtınaya girmiş durumda. Fiyatlar durdurulamaz bir şekilde artarken, 1 milyon TL'nin altında sıfır araç bulmak adeta hayal oldu. Geçtiğimiz sene 500 bin lira civarında satılan araçların son bir senede yüzde yüz arttığı ortaya çıkarken şu anki satış fiyatının 1 milyon TL'ye çıktığı biliniyor. Yaşanan bu zam durumu, sıfır araç satın alımını hayal haline getirirken, 2. el fiyatlarına başlayan rağbetin de ikinci el araç piyasasını etkilediği biliniyor.

1 MİLYON TL'NİN ALTINDAKİ ARAÇLAR

Nisan 2024 itibarıyla fiyatı 1 Milyon TL'nin altında çok az sıfır araç kaldığı açıklanırken, 1 milyon TL altında satılan sıfır araç listesi de şu şekilde sıralanıyor. Fiat Egea Sedan'ın 814 bin 900 TL'lik fiyatıyla başlayan fiyat etiketiyle, Suzuki Swift'in 998 bin TL'ye kadar uzanan fiyat aralığında yer alıyor.

TAŞIT

Sıfır araç fiyatlarındaki bu artışın en büyük sebebinin ise sürekli olarak oynak haline gelen döviz kurundaki dalgalanmalar ve küresel çaplı kriz olarak gösteriliyor. Hammadde fiyatlarındaki artışlar ve tedarik zincirindeki aksaklıklar da bu zamma mahal verebiliyor.

Uzmanlar, fiyatların önümüzdeki dönemde de artmaya devam edeceğini öngörüyor. Sıfır araç almak isteyen bireyin bütçelerini gözden geçirmesi gerekliliği mevcut iken bu zamlar sayesinde 2. el araç alımının artacağı tahmin ediliyor. Kimi istisnai durumlarda kimi markalar, yıl sonu indirimleri veya özel kampanyalar düzenleyerek 1 milyon TL'nin altında sıfır araç satışı yapabiliyor.

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