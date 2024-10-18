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Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Araç markaları ay ay yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 12:08
Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Gerek sıfır gerekse de ikinci el araç fiyatlarında balon git gide şişmeye devam ediyor. Kıyıda köşede yatırımı olan ve araç sahibi olma hayali kuran vatandaşın elinin boş kaldığı şu günlerde de bankalar tarafından sağlanan kredi imkanlarının maliyeti de bir o kadar yüksek seyrediyor. İkinci el araç almak isteyenler sıfır araç kampanyalarını da yakından takip ederken, en çok tercih edilen araç markalarından olan Volkswagen, Polo modeli ile dikkatleri üzerine topluyor. Almanya merkezli dev marka, en sevilen modeli Polo için sunduğu cazip fiyatlar ve özel kredi fırsatları ile dikkatleri üzerine toplarken, Otomobil almayı düşünenler için büyük bir fırsat olarak değerlendirileceğe benziyor.  

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Volkswagen Ekim Kampanyası

Araç markaları ay ay yeni kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Tercih edilebilirliğin artması adına gerek kredi gerekse de indirim kampanyaları ile dikkatleri toplayan Volkswagen Ekim ayında stoklarını tüketeceğe benziyor. DÜzenlenen kampanya kapsamında Polo modellerde yapılan indirim boyutunun 200.000 TL’ye ulaşacağı belirtilmiş bulunuyor. Volkswagen Polo, Ekim ayı boyunca 1 milyon 202 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla satışa sunulacağı belirtilmiş bulunurken, donanımları ve teknolojileri ile birlikte 1 milyon 656 bin TL’ye kadar üst seçenekler de mevut. Öte yandan yapılan bu indirimin yanı sıra faizsiz kredi kampanyası da tercih edilebilirliği arttırıyor. Bu kampanya kapsamında, sadece Polo modelini almak isteyenler 200 bin TL’ye kadar 12 ay vade ile sıfır faizli kredi kullanma şansına sahip olacak.  

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Volkswagen Polo dikkat çeken özellikleri 

Ekim ayında başlayan kampanya ay sonuna kadar geçerli olacak iken teknolojik özellikleri ile de dikkatleri üzerine toplayacak. Volkswagen Polo, yarı otonom sürüş asistanı "Travel Assist" ile sürüş deneyiminin zevkinin çıkartılmasını sağlayacak. Öte yandan radar, sensörler ve kameralar ile güvenlik önlemlerinin yanı sıra otomatik frenleme ve gaz kontrolü özellikleri ile de dikkat çekiyor.  

Digital Cockpit Pro özelliği dikkat çekecek 

Volkswagen Polo’da bulunan 10.25 inç yüksek çözünürlüklü "Digital Cockpit Pro" ekranı, sürücüyü bilgilendirmek adına tasarlanmış olup tüm bilgler bu sayede görüş alanına dahil edilmesi sağlanıyor.  

 


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