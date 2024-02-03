Sıfır otomobil hayali kuranlara 200.000 TL indirim sürprizi! İkinci eli unutturacak kampanya

Özel Tüketim Vergisinin değer artışına göre ayarlanması durumunda otomobil fiyatlarının 200 bin TL düşmesi bekleniyor.

T24 yazarı Murat Batı'nın geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı bilgiye göre , yasada böyle bir ifade bulunmadığından değerlendirme yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğunu vurgulayarak, bu konudaki son kararın 2022 yılında çıktığını belirtti.





195 BİN TL UYGUN FİYATLA

Batı, yeni bir sipariş vererek 1 milyon TL değerindeki aracın 805 bin TL'ye alınabileceğini duyurdu. Batı, otomobillere ilişkin yeniden değerleme endeksi miktarının her yıl artırılmayacağını belirterek, oranın fiili duruma göre ayarlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Örneğin Batı, 1600 cm³'ü aşmayan ve değeri 1 milyon TL'yi geçmeyen bir otomobilin şu anda 537 bin TL vergi ödediğini belirterek, tarife kademelerinin son iki değer artışı kadar artırılması halinde bunu ifade etti. Aynı araç 195 bin TL'ye daha ucuza alınabiliyor.