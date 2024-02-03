Sıfır otomobil hayali kuranlara 200.000 TL indirim sürprizi! İkinci eli unutturacak kampanya

ÖTV'nin yeniden değerlendirerek düzenlenmesinde sıfır otomobillerde 200 bin TL düşüşün gerçekleşmesi beklenilmektedir. İşte ayrıntılar.

Sıfır otomobil hayali kuranlara 200.000 TL indirim sürprizi! İkinci eli unutturacak kampanya
Yayın Tarihi:

Özel Tüketim Vergisinin değer artışına göre ayarlanması durumunda otomobil fiyatlarının 200 bin TL düşmesi bekleniyor.

T24 yazarı Murat Batı'nın geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı bilgiye göre , yasada böyle bir ifade bulunmadığından değerlendirme yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğunu vurgulayarak, bu konudaki son kararın 2022 yılında çıktığını belirtti.

ötv

195 BİN TL UYGUN FİYATLA

Batı, yeni bir sipariş vererek 1 milyon TL değerindeki aracın 805 bin TL'ye alınabileceğini duyurdu. Batı, otomobillere ilişkin yeniden değerleme endeksi miktarının her yıl artırılmayacağını belirterek, oranın fiili duruma göre ayarlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Örneğin Batı, 1600 cm³'ü aşmayan ve değeri 1 milyon TL'yi geçmeyen bir otomobilin şu anda 537 bin TL vergi ödediğini belirterek, tarife kademelerinin son iki değer artışı kadar artırılması halinde bunu ifade etti. Aynı araç 195 bin TL'ye daha ucuza alınabiliyor.

Öne Çıkanlar
Listedeki şartları sağlayan emekliye 1500 TL belediye yardımı! Bir ay değil her ay verilecek Listedeki şartları sağlayan emekliye 1500 TL belediye yardımı! Bir ay değil her ay verilecek
Enflasyonu alt ettirecek zam! 15 Şubat'ta 25.100 TL olarak ödenecek Enflasyonu alt ettirecek zam! 15 Şubat'ta 25.100 TL olarak ödenecek
KIA'dan yok artık dedirten kampanya! O tarihe kadar yetişen 200 bin TL indirimi kapacak KIA'dan yok artık dedirten kampanya! O tarihe kadar yetişen 200 bin TL indirimi kapacak
Çok Okunanlar
Altın almak isteyenler o günü beklesin! Acele giden altınını ecele götürecek Altın almak isteyenler o günü beklesin! Acele giden altınını ecele götürecek Ankara’da arsa sahibi olmak isteyenin talih kuşu başına kondu! 45.500 TL’ye arsanız hazır Ankara’da arsa sahibi olmak isteyenin talih kuşu başına kondu! 45.500 TL’ye arsanız hazır Şubat ayında yüzde 10+ 1 maaş ikramiye müjdesi! O kişileri ilgilendiriyor Şubat ayında yüzde 10+ 1 maaş ikramiye müjdesi! O kişileri ilgilendiriyor 20.200 TL promosyon güncellendi! 3 banka rekabetinde Vakıfbank kazanan oldu! 20.200 TL promosyon güncellendi! 3 banka rekabetinde Vakıfbank kazanan oldu! Konut sahibi olmak isteyenlere özel konut kredisi kampanyası! 700 TL ücreti var Konut sahibi olmak isteyenlere özel konut kredisi kampanyası! 700 TL ücreti var Dar gelirlilere kesenin ağzı açıldı! Başvuranlara her ay tıkır tıkır 1250 TL yardım! Dar gelirlilere kesenin ağzı açıldı! Başvuranlara her ay tıkır tıkır 1250 TL yardım!