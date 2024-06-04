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Sigara fiyatlarında kallavi artış Temmuz'da! ÖTV zammı onaylandı: Cepleri yakacağa benziyor

Arka arkaya zam alan sigara fiyatlarına yeni bir artış da Temmuz da. Temmuz ayında sigara fiyatlarına ÖTV zammı geliyor

Yayın Tarihi: 04.06.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 15:16
Sigara fiyatlarında kallavi artış Temmuz'da! ÖTV zammı onaylandı: Cepleri yakacağa benziyor

Son aylarda sigara tiryakilerini üzen zam haberleri arka arkaya duyurulmaya devam ediyor. EN son geçtiğimiz ay zamlanan sigara fiyatlarına geçtiğimiz gün de zam yapıldğı ortaya çıkarken, Temmuz ayında ÖTV oranında tekrardan zam yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Geçtiğimiz gün yeni bir zam haberi daha açıklanmış ve Korea Tobacco and Ginseng Corporation (KT&G) grubuna ait sigaralara zam geldiği ifade edilmişti. Sigara tiryakilerinin adeta temel ihtiyacı haline gelen sigaralar, son zamanlarda zamlanan fşyatları ile 70 TL2ye kadar ulaşırken, Temmuz ayında sigaraya zam yapılacak mı? sorusunun yanıtı da merakla araştırılıyor. Artan maliyetlere istinaden sigara fiyatlarına vergi olarak da zam yapılıyor. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında sigara fiyatları tekrardan revize ediliyor. 

SİGARAYA ÖTV ZAMMI

En son sigara fiyatlarına yapılan zam sonrasında 3 TL artış ile birlikte en düşük sigara fiyatı 61 TL olarak açıklanmıştı. TBYD Başkanı Erol Dündar tarafından yapılan zam açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. sigara fiyatlarına yapılan son zamdan sonra Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı da Temmuz ayı itibari ile yürürlüğe girecek. 

zam

Temmuz ayında tüm tütün ve tütün ürünlerine ÖTV oranı kapsamında zam yaılacağı belirtilmiş bulunuyor. Özellikle de sigara tiryakileri sigara alabilmek için aylık olarak sıkı bir bütçe ayarlaması yapmak durumunda kalırken, Temmuz ayındaki ÖTV zammı sonrasında da bütçelerini tekrardan kontrol edeceğe benziyor. 

SİGARA BIRKMANIN ÖNÜ AÇILIYOR

Sigara fiyatlarında yaşana artıın özellikle de sigaranın bırakılması konusunda öncülük sağlayacağı tahmn ediliyor. Bu kapsamda sağlık uzmanları tarafından ve tüm dünya sağlık örgütleri tarafından yapılan uyarılardan daha fazla bu zamlar bırakmada etkil olabiliyor. Ekonomik şartların zorlaşmaya devam ettiği şu günlerde sigara fiyatlarına yapılan zamların devam etmesi, tiryakileri alternatif yolara itiyor. Özellikle de artan maliyetler tütün kullanımını ön plana çıkartırken, içicilerf tütün mamüllerinin daha uygun fiyatlı olmaası sebebiyle yönelim sağlıyor. 

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