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Sıradan araç sahiplerine uyarı! PTT ya da bankaya gitmeyen yanacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri aracı olan her bireyi yakından ilgilendiriyor. Senenin belli dönemlerinde ödenen MTV taksitlerinim ikincisi 1 Temmuz itibari ile ödemeleri başlamış iken söz konusu vergi için son tarih 31 Temmuz olarak açıklanmış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 15:24
Sıradan araç sahiplerine uyarı! PTT ya da bankaya gitmeyen yanacak

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri aracı olan her bireyi yakından ilgilendiriyor. Senenin belli dönemlerinde ödenen MTV taksitlerinim ikincisi 1 Temmuz itibari ile ödemeleri başlamış iken söz konusu vergi için son tarih 31 Temmuz olarak açıklanmış bulunuyor. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan birey, zamlı olarak vergi ödemesini tamamlayacak.

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TEMMUZ AYI MTV ÖDEMELERİ

Motorlu taşıt sahiplerini yakından ilgilendiren ve ekstra yük olarak ödenen MTV, senede 2 kere ödenmektedir. MTV ödemeleri, yıllık olarak iki taksit halinde gerçekleştirilmektedir. İlk taksit ödemeleri Ocak-Mayıs ayları arasında, ikinci taksit ödemeleri ise Temmuz-Kasım ayları arasında yapılmaktadır.

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MTV NEREDEN ÖDENİR?

2024 yılı MTV ödemelerinin son taksiti 1 Temmuz itibari ile başladı. Araç sahiplerinin, 31 Temmuz tarihine kadar ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. MTV ödemeleri ile alakalı nasıl ve nereden kolaylıkla yapılacağı konusu da araç sahipleri tarafından yakından araştırılıyor. Bunların başında, e-Devlet sistemi üzerinden yapılan ödemeler gelmekte iken araç sahipleri platform üzerinden "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama" hizmetini kullanarak kısa yoldan ödemelerini tamamlayabilir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ve bankaların web siteleri üzerinden de ödeme yapılacağı bilinirken, Vergi daireleri, bankalar ve PTT şubeleri de ödeme yapılabilecek tercihler arasında yer almaktadır.

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