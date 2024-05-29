Şok haber tez duyuruldu! Temmuz’da asgari ücret 3 bin 536 TL düşecek!

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusu merakla araştırılıyor. Konu ile alakalı olarak uzmanların açıklamalarının yanı sıra Bakan Işıkhan da gün gün yeni bilgilendirme sunuyor. En son Aralık ayında yüzde 49,11’lik zam alan asgari ücretin, sene sonuna kadar enflasyon karşısında ezilmeyeceğini belirten hükümet, 2025 yılına kadar zam yapılmayacağını sözlerine eklemiş bulunuyor. Milyonlarca asgari ücretli için hüsrana neden olan bu açıklama sonrasında asgari ücrette yıl sonuna kadar yaşanacak olan reel düşüş ile alakalı hesaplamalar uzmanlar tarafından yapıldı.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI

Özgür Erdursun, SGK uzmanı kimliğiyle gerek emekli gerekse de asgari ücretli kesim için zaman zaman yaptığı tahminlerinin tutması ile bilinmekte. Son olarak paylaşımında hükümetin asgari ücrete zam yapılmayacağını açıklamasının toplumda büyük tepkilere yol açabileceğini ifade etti. Uzman isim kendi hesaplamaları doğrultusunda asgari ücrete yapılması gereken minimum zam miktarını açıkladı.





Erdursun, hükümet tarafından yapılan ‘Zam yok’ açıklamasının kesin bir karar olmadığını belirtti. Toplumsal baskıların artması durumunda ara zam kararının tekrardan değerlendirilebileceğini ifade etti. MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından geçtiğimiz gün asgari ücret zammı ile alakalı yapılan açıklamasına istinaden hükümetin politikalarının asgari ücretlilerin refahını yükseltmeye yönelik olması gerektiğini sözlerine ekledi.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI KESİNLEŞTİ

Artan enflasyon karşısında asgari ücretin sene sonuna kadar reel değerini koruyamayacağını belirten Erdursun, emekli maaşları ve memur maaşına istinaden hesap raporunu sundu. SSK VE BAĞKUR emeklisine yüzde 25 zam yapılacağını belirten uzman isim, memura zam oranının da yüzde 20’de kalacağını sözlerine ekledi.

Asgari ücret hesaplamasında maaşın eriyen alım gücünün hesaplanması gerektiğini belirten Erdursun, en zam oranının bu tutar artışı kadar olması gerektiğini savundu. Ardından, Ocak ayında duyurulan 17 bin liralık asgari ücretin alım gücünün ilk üç ayda 14 bin 640 liraya gerilediğini belirten isim, Temmuz ayına kadar reel asgari ücretin 13,500 TL’ye gerileyeceğini ifade etti.

Asgari ücretin Ocak ayındaki değerinde kalabilmesi adına minimum 3500 TL’lik zam yapılması gerekliliği belirtilirken, ancak bu sayede toplumun beklentilerine karşılık verileceği hesaplaması sunuldu.