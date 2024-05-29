Bist 100
10.620,6 0%
DOLAR
32,24 0,03%
EURO
34,98 -0,12%
ALTIN
2.420,21 -0,6%

Şok haber tez duyuruldu! Temmuz’da asgari ücret 3 bin 536 TL düşecek!

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusu merakla araştırılıyor. Konu ile alakalı olarak uzmanların açıklamalarının yanı sıra Bakan Işıkhan da gün gün yeni bilgilendirme sunuyor.

Yayın Tarihi: 29.05.2024 13:52
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 13:52
Şok haber tez duyuruldu! Temmuz’da asgari ücret 3 bin 536 TL düşecek!

Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı konusu merakla araştırılıyor. Konu ile alakalı olarak uzmanların açıklamalarının yanı sıra Bakan Işıkhan da gün gün yeni bilgilendirme sunuyor. En son Aralık ayında yüzde 49,11’lik zam alan asgari ücretin, sene sonuna kadar enflasyon karşısında ezilmeyeceğini belirten hükümet, 2025 yılına kadar zam yapılmayacağını sözlerine eklemiş bulunuyor. Milyonlarca asgari ücretli için hüsrana neden olan bu açıklama sonrasında asgari ücrette yıl sonuna kadar yaşanacak olan reel düşüş ile alakalı hesaplamalar uzmanlar tarafından yapıldı.

ASGARİ ÜCRET TEMMUZ ZAMMI

Özgür Erdursun, SGK uzmanı kimliğiyle gerek emekli gerekse de asgari ücretli kesim için zaman zaman yaptığı tahminlerinin tutması ile bilinmekte. Son olarak paylaşımında hükümetin asgari ücrete zam yapılmayacağını açıklamasının toplumda büyük tepkilere yol açabileceğini ifade etti. Uzman isim kendi hesaplamaları doğrultusunda asgari ücrete yapılması gereken minimum zam miktarını açıkladı.

tll

Erdursun, hükümet tarafından yapılan ‘Zam yok’ açıklamasının kesin bir karar olmadığını belirtti. Toplumsal baskıların artması durumunda ara zam kararının tekrardan değerlendirilebileceğini ifade etti. MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından geçtiğimiz gün asgari ücret zammı ile alakalı yapılan açıklamasına istinaden hükümetin politikalarının asgari ücretlilerin refahını yükseltmeye yönelik olması gerektiğini sözlerine ekledi.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI KESİNLEŞTİ

Artan enflasyon karşısında asgari ücretin sene sonuna kadar reel değerini koruyamayacağını belirten Erdursun, emekli maaşları ve memur maaşına istinaden hesap raporunu sundu. SSK VE BAĞKUR emeklisine yüzde 25 zam yapılacağını belirten uzman isim, memura zam oranının da yüzde 20’de kalacağını sözlerine ekledi.

Asgari ücret hesaplamasında maaşın eriyen alım gücünün hesaplanması gerektiğini belirten Erdursun, en zam oranının bu tutar artışı kadar olması gerektiğini savundu. Ardından, Ocak ayında duyurulan 17 bin liralık asgari ücretin alım gücünün ilk üç ayda 14 bin 640 liraya gerilediğini belirten isim, Temmuz ayına kadar reel asgari ücretin 13,500 TL’ye gerileyeceğini ifade etti.

Asgari ücretin Ocak ayındaki değerinde kalabilmesi adına minimum 3500 TL’lik zam yapılması gerekliliği belirtilirken, ancak bu sayede toplumun beklentilerine karşılık verileceği hesaplaması sunuldu.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası kasayı açtı! Acil nakit arayana düşük faizli 100.000 TL ihtiyaç kredisi!

10.000 TL maaş alan emeklilere müjdeler müjdesi! O tarihte bakın maaşınız ne kadar olacak

30 Mayıs saat 14.00’e kadar başvurana sudan ucuz ev! TOKİ son şans dedi

ATM'den para yatırıp çekenler dikkat! Artık kart yerine bu kullanılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
ÖTV ve MTV ödeyen araç sahiplerine duyuru! 146.000 TL geri iade alacaksınız
4
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
5
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
6
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
7
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı

Eşten dosttan para arayan başvursun! Koşulsuz şartsız 9000 TL destek verilecek

Şok haber tez duyuruldu! Temmuz’da asgari ücret 3 bin 536 TL düşecek!

Ziraat Bankası kasayı açtı! Acil nakit arayana düşük faizli 100.000 TL ihtiyaç kredisi!

10.000 TL maaş alan emeklilere müjdeler müjdesi! O tarihte bakın maaşınız ne kadar olacak

ATM'den para yatırıp çekenler dikkat! Artık kart yerine bu kullanılacak

Emekliler bu tarihleri not etsin! Tüm hespalara maaşa ek 3000 TL yatırılacak

İş Bankası güvenlik personeli alımı duyurusu! 3 şartı sağlayan yüksek maaşla işe başlayacak

Bu meslekleri yapan yaşadı! Sıfır otomobili 870 bin TL'ye alabilecekler

Bankalardan promosyon çılgınlığı! O bankaya başvuran 31.000 TL'yi cebine koyacak

Garanti Bankası IBAN'ı olan dikkat! 400 TL iade gelecek! Hemen bakmanız gerekiyor

30 Mayıs saat 14.00’e kadar başvurana sudan ucuz ev! TOKİ son şans dedi

Kokusu ayrı lezzeti ayrı güzel! 15 dakikada hazırlanan nefis börek tarifi