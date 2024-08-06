ŞOK'ta yüzde 50 indirim şenliği! Sabah erkenden gidene her eve lazım ürün 459 TL'den 229 TL'ye düşecek

Zincir marketlerin hafta hafta sunduğu indirimler oldukça dikkat çekiyor. Müşteri kazanmak ve stokları yenilemek amacıyla düzenlenen kampanyalara gün gün yenileri ekleniyor. Marketler arasındaki rekabetin gün gün artmasına mahal veren indirim oranları gün gün artmaya devam ederken, bu durumdan karlı çıkan müşteriler oluyor. Haftanın kimi günlerini ilan eden zincir marketler, bir hafta boyunca raflarda olacak olan ürünlerini sunuyor. Alışveriş ihtiyacı olan kişinin araştırmasına mahal veren aktüei ürünler kataloğu paylaşımları dikkatle takip ediliyor. Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden biri olan Şok, 7 Ağustos 2024 tarihli aktüel katalogu ile müşteri sayısında artış sağlayacağı tahmin ediliyor.

Market alışverişi yapanların ilgi odağı haline gelen ŞOK 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda yüzde 50'ye varan indirimler mevcut. Son yıllarda kat be kat aetış gösteren ve vatandaşın belini büken bulaşık makinesi tableti fiyatlarında yüzde 50 indirime giden Şok, stokları erken tüketeceğe benziyor.

Yarın sabah itibari ile raflarda yer alacak olan ŞOK 7 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda yok yok. Sayfa sayfa indirinler oldukça dikkat çekeceğe benziyor. Şok marketlerin 7 Ağustos 2024 aktüel kataloglarında yer alan indirimli ürünler arasında, temizlikten gıdaya, kişisel bakım ürünlerinden atıştırmalıklara kadar yüzlerce ürün yüzde 50'ye varan indirimler ,le müşteriye sunuluyor. Özellikle de kasa arkası indirimleri merak ediliyor. 7 Ağustos'ta 25 TL ve üzeri alışveriş yapan müşteriye özel olarak bulaşık makinesi tabletleri yüzde 50 indirim ile satışa sunuluyor.





ŞOK BULAŞIK MAKİNESİ TANLETİ İNDİRİMİ

ŞOK 7 Ağustos 2024 tarihli katalogunda en dikkat çekici indirimlerden biri, Fairy markasına ait 56'lı tablet deterjanın fiyatındaki düşüş olarak bilinirken, normalde 459 TL olan bu deterjan, bu kampanya ile birlikte sadece 229 TL'ye satılacak. Kampanyalar arasında dikkat çeken bir diğer kategori ise kişisel bakım ürünleri olurken; şampuan, sabun ve cilt bakım ürünleri alışveriş listesine gireceği tahmin ediliyor.





Şok 7 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğunda, siyah çay başta olmak üzere pek çok temel gıda ürünü en uygun fiyata raflara girecek iken öte yandan atıştırmalık kategorisinde de cips, çikolata ve kuruyemiş gibi pek çok ürün, bütçelere dost fiyatlarla satışa sunulacak.