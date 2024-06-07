Son 9 gün: Hemen mobile geçmeniz gerekiyor, 1500 TL trink ödeniyor!

Bu sene Kurban Bayramı ile Babalar Günü aynı gün kutlanacak. Gerek bayram alışverişi yapmayı planlayan gerekse de babasına eşine hediye almak isteyen bireyin cebi zorlanacak iken devreye giren İş Bankası harcamalara geri iade fırsatı sunacak. Özellikle de Babalar Günü hediyesi alımlarında destek sağlanacak kampanya açıklaması yapan banka bu kapsamda 1500 TL iade fırsatı sunacak.

Maksimum kart kullanıcılarını yakından ilgilendiren kampanya, 1 Haziran tarihinde başlamış iken 16 Haziran tarihinde sona erecek. Yapılacak alışverişler ile birlikte 1500 TL'ye Varan Maksi puan kazanma imkanı sağlanacak. Kampanyaya sadece katılım şartı bulunurken, Maksimum mobil ya da bankanın mobil uygulaması üzerinden Babalar Günü kampanyalarına dahil olmak yeterli olacak.

Farklı sektörlerde geçerli olacak olan 3 ayrı kampanyadan dilediğini Seçen müşteri Tek seferlik yapacağı alışverişlerde geri iade fırsatı kazanabilecek. Yapılacak olan alışverişlerin 3 farklı sektörde olduğu açıklamasını yapan banka, elektronik perakende sektörü, moda sektörü ve e-ticaret sektörü üzerinden yapılacak olan alışverişlerde Bu imkanı sağlayacak.





İŞ BANKASI BABALAR GÜNÜ KAMPANYASI

Elektronik alışverişi yapmak isteyen bireye seçili firmalardan 7.500 TL ve üzeri harcama yapması durumunda 250 TL verilecek iken 2 alışverişte toplam ₺500 maxi puan kazanma imkanı sağlayacak.

Giyim, ayakkabı , Kozmetik gibi sektörlerde ₺5.000 ve üzerinde yapılan alışverişlere de banka tarafından 500 TL Maxipuan tanımlanacak.

Öte yandan üçüncü kampanya kapsamında ise e-ticaret firmaları aracılığı ile yapılan 5.000 TL ve üzeri alışverişlerde de 500 TL ödenecek.

Maksimum mobil ya da Bankanın mobil uygulamasını indiren ve akabinde de giriş yapan bireyin kampanyalar sayfasına giderek Babalar Günü kampanyasını seçmesi ve katıl butonuna tıklaması durumunda yukarıda bahsi geçen harcamaları tamamlaması ile birlikte puanlar kazanabilecek. E-ticaret alışverişlerini seçili firmalardan yapılması gerekliliğini bildiren banka Amazon, Hepsiburada ,Çiçek Sepeti, pazarama, Trendyol ve PTT AVM üzerinden yapılacak olan alışverişe maksipuan verileceğini belirtti. Banka tarafından başlatılan bu üç kampanyaya dahil olan İş Bankası müşterisi belirtilen harcamaları yapması durumunda 1500 TL'ye kadar puan sahibi olacak. İş Bankası tarafından yapılan son uyarıda ise son katılım tarihinin 16 Haziran olduğu belirtilirken müşterinin son 9 gün kalan kampanyada acele etmesi gerekliliği de bildirilmiş bulunuyor