Son Dakika! Emekli maaşlarına zam tarihi değişti Haziran da En düşük maaş 13 bin lira ödenecek

Ocak ayında yüzde 49,25 zam alan emekli, seçim öncesinde seyyanen zammı beklerken, gerçekleşmeyen bu talebin yerine, kendisine sunulan ek ödemeleri yakından takip ediyor. Sosyal destekler ile desteklenecek olan emekli öte yandan bayramın yaklaşması ile birlikte bir çok ödemeyi bir arada alabilecek. Ramazan Bayramı öncesinde alınan karar doğrultusunda yüzde 50 zamlanan ikramiye, Kurban Bayramında da aynı tutar olarak sağlanacak iken emekliye ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde kapsamında bir ödeme daha geliyor.

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-kur emeklileri her ayın 17 ile 28'i arasında tahsis numarasına göre maaşlarını alıyor. Mayıs ayında da aynı tarih aralıklarında ödenecek maaşlar ile birlikte emekli kendine sağlanacak ek ödemeleri yakından takip ediyor. Erdoğan'ın verdiği promosyon zammı ve bayramın yaklaşması sebebiyle emekli bu ödemeler ile alakalı da gelişmeleri yakından takip ediyor. Mayıs ayında yapılan emekli promosyonu başvurusu ödemeleri Haziran ayı emekli maaş tarihinde maaşa eş zamanlı olarak hesaplara aktarılacak iken Kurban Bayramı ikramiyelerinin de bu tarihler aralığında hesaplara aktarılması bekleniyor.





HAZİRAN EMEKLİ MAAŞLARI ERKEN YATACAK MI?

Ramazan Bayramı ile emekli maaş ödeme tarihleri arasındaki mesafenin uzak olması sebebiyle geçtiğimiz bayramda erken ödeme yapılmamıştı. Ancak Kurban Bayramı 16 Haziran'a denk geliyor. Bayram tarihi SSK ve Bağ-kur'lunun emekli maaş tarihinden hemen önceki güne tekabül etmesi sebebiyle bayramdan önce 10-15 Haziran tarihleri aralığında emekli maaşlarının hesaplara aktarılacağı tahmin ediliyor.





MAAŞA EK 2 ÖDEME

Kurban Bayramında olası maaş erken yatma onayı ile birlikte Kurban Bayramı ikramiyelerinin de maaşla beraber hesaplara aktarılması bekleniyor. Bu kapsamda en düşük emeklinin emekli maaşı Haziran ayında 13 bin lira olarak ödeneceği tahmin ediliyor. Emekli promosyonu başvurusunu Mayıs ayı bitmeden tamamlayan emekli, Haziran ayı maaşında bir de maaş aralığına göre emekli promosyonu ödemesini alacak iken bu kapsamda emeklinin cebine maaşı ile birlikte aynı anda tam 3 ödeme giriyor. Kamu Bankaları 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yaparken, yapılan hesaplamalarda en düşük emekli maaşım alan bireye Haziran ayında 21 bin lira maaş ödemesi yapılacağı belirtilmiş bulunuyor.