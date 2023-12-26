Sosyal yardım alanlar o günlerde uyanık olun! Hesaplarınızda 2.500 Lira artış olacak!

2024 Ocak ayında memura yapılacak zam bir çok sosyal yardım kalemini de doğrudan etkileyecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama kapsamında memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı da ortaya çıktı. Memura enflasyona ek olarak verilecek olan toplu sözleşme zammının yüzde 15 olduğu belirtilirken, memur maaş zammının yüzde 50'ye dayanacağı tahmin ediliyor. Memur maaş zammı kat sayısınca sosyal desteklerde zamlanacakken hangi sosyal destek kaç para olacak sorusunun yanıtı da uzmanların tahminlerine göre ve memur zammı hesaplamalarına göre şekilleniyor. Peki memur maaşlarına göre engelli aylığı, evde bakım ve 65 yaş aylığı ne kadar olacak? kaç para olacak?





Yeni yılın gelmesi ile birlikte ülke genelinde bütün maaşlara yapılacak olan zamlardan dar gelirli vatandaşa sağlanan desteklerde nasibini alacak. Devletin maaş olarak ödemesini sağladığı sosyal yardım programları da memur maaş katsayısı artışı ile artacak. Ocak ayında emekli, memur ve asgari ücretli zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Bu kapsamda ülke genelinde birçok sosyal yardım programı da gerek asgari ücret zammından gerekse de memur maaşından katsayı oranında faydalanacak.

Sosyal yardımlara yapılan düzenlemeler ile birlikte haneye girecek olan sosyal destek maaşlarında önemli artışların olacağı öngörülüyor.

65 YAŞ AYLIĞI KAÇ PARA OLACAK?

2023 yılı Temmuz ayında memur maaş katsayısındaki artış sonrasında 2.348 lira olarak ödenmeye başlayan 65 yaş maaşı Ocak ayındaki yeni düzenleme ile birlikte 3.588 liraya kadar çıkacağı tahmin ediliyor





EVDE BAKIM MAAŞI KAÇ PARA OLACAK?

Evde bakılmaya ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli birey ile birlikte bu bireye bakan yakınlarının faydalandığı evde bakım desteği en son yapılan zam sonrasında 5.097 lira ödenmeye başlamıştı. Ocak ayında zam alacak destek ödemeleri arasında yer alan evde bakım desteği, bu kapsamda 7.791 liraya çıkacağı tahmin ediliyor.

ENGELLİ AYLIĞI KAÇ PARA OLACAK?

her ay düzenli olarak engelli yüzdesine göre ödenen engellİ aylığı ve engelli yakını aylığı %40 -69 arasında engeli olan bireye 1874 lira olarak ödeniyor. Ocak ayında yapılacak olan zam ile birlikte 2.864 liraya kadar çıkacağı tahminleri sunuluyor. %70 ve üstü engellilere verilen aylık ise 4.297 liraya çıkacağı hesaplamaları yapılıyor.

İhtiyaç sahibi hanelerde bulunan çocuklar için sağlanan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri de memur maaş zammından etkilenecek. Memur maaşına yapılacak olan zam ile birlikte SED ödemelerinde de artışlar yaşanacak. Çocukların ailelerinin yanından ayrılmaması ve sağlıklı bir şekilde büyümelerine destek sağlayan SED desteği, memur maaşına göre şekillenecek iken dul ve yetim aylığı hesaplamaları da yapılmaya başladı.

Temmuz ayında yapılan zam ile birlikte %50 hissesinde dul maaşı 3750 liraya çıkarken %75 hisse sahibi bireye yapılan ödeme ise 5.625 liraya yükseldi. Memur maaşlarındaki artış sosyal destek ödemelerinin yanı sıra 4-C emeklilerine de yansıyacak. Memura %50'ye yakın bir zammın gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli aylığı 14.762 TL'ye kadar ulaşabilecek.