SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emekli düğün bayram edecek! Maaşlara 4000 TL daha ekleniyor!

4A, 4B ve 4C emeklileri dahil olmak üzere tüm emekliler bu zamdan faydalanacak. Zam, emeklilerin maaşlarına ek olarak 4.000 TL ödeme hesaplara aktarılacak. 10 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak zamla beraber enflasyon karşısında eriyen maaşlara karşılık rahatlatma imkanı sunuldu.



Emeklilere, bu gelişmeyle beraber memnuniyet yaşarken zammın enflasyon karşısında eriyen maaşların rahatlatma imkanı sunuldu. Seyyanen zamla beraber bayram ikramiyesine zam yapılırken 12 bin TL'ye yüksetileceği iddiaları yer aldı.





Kabine Toplantısında iddialar yer alırken Şubat ayında yapılacak görüşmeler sonrasında net karar alınması bekleniyor. Konu hakkında yetkililerden resmi açıklama yapılmazken kulislerde dolaşan bilgilere bakılarak zam kesinleşti. 10 Mart tarihiyle beraber yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.

