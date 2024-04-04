Süre bitmeden yetişin! Bu banka 20.000 TL faizsiz krediyi şartsız verecek!

Akbank, 20.000 Türk Lirası tutarındaki faizsiz kredi kampanyasıyla bayram öncesi yoğun ilgi görüyor. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, bayram alışverişleri ve acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bu avantajlı fırsattan yararlanmayı planlıyor. Özellikle diğer bankaların faiz oranlarının yüksek olduğu dönemde, Akbank'ın faizsiz kredi imkanı büyük ilgi çekiyor.

Akbank'ın sunduğu faizsiz kredi kampanyası, özellikle bayram öncesi nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. 20.000 Türk Lirası'na kadar olan kredi desteği, yeni müşteriler için de avantajlı bir seçenek olarak dikkat çekiyor.





AKBANK'TAN SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI





Akbank, 20.000 Türk Lirası tutarındaki sıfır faizli kredi kampanyasında son başvuru tarihlerini açıkladı. En geç 9 Nisan'a kadar başvuru yapanlar, faizsiz kredi imkanından yararlanabilecekler. Bu kampanya sadece yeni müşterilere yönelik olup, ilk defa Akbank müşterisi olacaklar, bayram öncesi nakit ihtiyaçlarını faizsiz olarak karşılayabilecekler. Başvuruların mobil bankacılık uygulaması üzerinden yapılması gerekiyor.

Akbank'ın yeni faizsiz kredi kampanyasına başvurular, 9 Nisan 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Başvuru yapmak isteyenlerin öncelikle Akbank mobil uygulamasını cep telefonlarına yüklemeleri ve ardından "Akbank’lı olmak istiyorum" seçeneğine tıklamaları gerekiyor. Daha sonra uzaktan müşteri olma formunu doldurarak, müşteri temsilcisi ile online bağlantı kurabilecekler.

Akbank mobil uygulama üzerinden müşteri olma süreci tamamlandıktan sonra, sıfır faizli ihtiyaç kredisi için başvurular hemen yapılabilecek. Akbank, anında başvuru ve anında kredi fırsatı sunarak, vatandaşların bayram öncesi acil nakit ihtiyaçlarına hızlı ve kolay bir çözüm sunuyor.