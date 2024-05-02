Sürücüler dikkat! Temmuz ayına kadar acilen yaptırın: O tarihte bomba patlayacak

Otomobil sahipleri gün gün yeni zam haberlerini duymaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından gelen son dakika açıklamaya göre Temmuz ayında yeni bir zam uygulamasının devreye gireceği belirtildi. Söz konusu zammın kasko sigortalarına yapılacağı belirtilirken, maliyetlerin etken olduğu bu artış konusunda sigorta şirketlerinin çalışmalarının başladığı iddia ediliyor.

KASKO FİYATLARINA ZAM

Kasko sigortası yaptırmak isteyenler için pek de iç açıcı olmayan bu zam gelişmesi akabinde, sürücüler güncel kasko fiyat araştırmasına geçeceğe benziyor. Geçtiğimiz yıl düşüş eğiliminde olan kasko fiyatları, bu yılın ikinci yarısında tekrar yükselişe geçeceği tahminleri sunulurken, yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve artan işçi maliyetleri gibi faktörlerin bu zammın ardında yatan sebep olduğu da belirtiliyor.





Bu zam ile birlikte uygun fiyatlı kasko döneminin geride kalacağı tahminleri yapılıyor. Araç sahiplerini olası kaza durumlarında her yönden koruyan kasko, yangın, hırsızlık veya hırsızlık girişimlerde de karşılanması işini sağlıyor. Genel olarak senelik olarak güncellenen kasko sigortası sigortanın içeriğine göre aracı korumayı hedeflemektedir. Aracın güvenceye alınmasının hedefleyen bu sigorta, isteği bağlı olarak yapılmaktadır. Temmuz da olası yaşanacak olan fiyat artışı, araç sahiplerine ek maliyet olarak yansıyacak iken bütçe planlamalarını etkileyeceğe benziyor.

Kasko değeri söz konusu aracın satış fiyatını ifade etmektedir. Kaza sırasında oluşan zarar, kasko değer listesine göre şekillenmektedir.