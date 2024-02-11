Tahmini duyan kuyumcuya koşacak! O tarihten sonra 1 gram altın 3000 TL olacak

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN YORUMU DUYAN ŞAŞIRDI….

2024 yılına yatay bir seyirde başlayan altında hareketlilik başladı.





Uzmanlarda 2024 yılında altının geleceği seviyeler ile ilgili olarak sürekli olarak tahminlerin güncelliyor. Yorumları ve tahminleri sürekli olarak takip edilen İslam Memiş altının yaz aylarında geleceği seviyeyi açıkladı.

Altın 2024 yılı içinde de güvenilir liman olma özelliğini korumaya devam ediyor. Altın yatırımcısı bu yıl yine altına yatırım yapmaktan yana. 2023 yılında en çok getiri sağlayan emtialardan biri olan altın yatırımcısını güldürdü. 2024 yılında yatay başlayan altın için yorumlarda bulunan ekonomist Memiş bunun altın almak isteyenler için bir fırsat niteliğinde olduğunu belirtti. Memiş, altın fiyatlarının yaz ayları ile birlikte bir sıçrama kaydedeceğini belirtti. Memiş, ayrıca gram altının 2024 yılı sonunda 3 bin lirayı bulacağını belirtti.