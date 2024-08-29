Taksi Ücretlerine Yeni Zam! Açılış Ücreti 35 TL, Bindi-İndi Ücreti 100 TL Oldu

ANKARA'DA TAKSİ ÜCRETLERİNE YENİ ZAM GELDİ

Ankara’da taksi ücretlerine 7,5 ay aradan sonra yeni bir zam yapıldı. 30 Ağustos 2024 Cuma gününden itibaren geçerli olacak yeni tarifeyle birlikte, başkentteki taksi ücretleri önemli oranda artırıldı. Yapılan zam ile taksi açılış ücreti yüzde 40, kilometre başına ücret yüzde 25, bindi-indi ücreti ise yüzde 33,3 oranında yükseltildi. Peki, yeni tarifeye göre taksi ücretleri ne kadar oldu? İşte tüm detaylar...

YENİ TAKSİ TARİFESİ AÇIKLANDI

Ankara’da taksi esnafına yapılan zam oranları kısa mesaj yoluyla bildirildi. Yeni tarifeye göre, 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak taksimetre ücretleri şu şekilde belirlendi:

Açılış Ücreti: 35 TL

35 TL Kilometre Ücreti: 25 TL

25 TL Bindi-İndi Ücreti: 100 TL

100 TL 1 Saatlik Bekleme Ücreti: 150 TL

Bu zamlarla birlikte taksi açılış ücreti, önceki tarifeye göre yüzde 40 oranında artarak 25 TL'den 35 TL'ye yükseldi. Kilometre başına alınan ücrette yüzde 25 artış yaşandı ve 20 TL olan ücret 25 TL'ye çıkarıldı. Ayrıca, bindi-indi ücreti ise yüzde 33,3 zamlanarak 75 TL’den 100 TL’ye yükseldi.

EN SON ZAM 19 OCAK'TA YAPILMIŞTI

Ankara’da taksi ücretlerine en son zam 19 Ocak 2024’te yapılmıştı. O tarihte yapılan yüzde 30’luk zamla birlikte, açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti 20 TL, bindi-indi ücreti ise 75 TL olarak belirlenmişti. Aradan geçen 7,5 ayın ardından, 30 Ağustos 2024’te yapılan zamla birlikte başkentteki taksi tarifeleri yeniden güncellenmiş oldu.

TAKSİCİLERİN ZAM SONRASI BEKLENTİLERİ NELER?

Yapılan zamlar, taksi esnafı arasında memnuniyetle karşılandı. Ankara'da hizmet veren taksiciler, son dönemde artan maliyetler ve yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle bir zam beklentisi içindeydi. Bu zamla birlikte, taksiciler maliyetlerini karşılamak ve gelirlerini bir nebze de olsa artırmak için önemli bir adım atılmış olduğunu düşünüyor. Ancak zam oranlarının yeterli olup olmadığı konusunda bazı farklı görüşler de mevcut.

Birçok taksi şoförü, yapılan zamların kısa vadede rahatlama sağlayacağını ancak uzun vadede yetersiz kalabileceğini belirtiyor. Özellikle büyükşehirlerde artan yaşam maliyetleri ve yakıt fiyatlarındaki oynaklık göz önüne alındığında, taksi ücretlerindeki artışın esnafa ne kadar nefes aldıracağı tartışılıyor.

YENİ TARİFELER YOLCULARI NASIL ETKİLEYECEK?

Ankara’da taksi ücretlerine yapılan bu yeni zam, yolcuların da dikkatini çekmiş durumda. Zam öncesinde taksi kullanımına daha sıcak bakan birçok yolcu, yeni tarifelerle birlikte toplu taşıma alternatiflerine yönelebileceğini belirtiyor. Özellikle kısa mesafeli yolculuklarda taksi ücretlerinin artması, toplu taşıma araçlarını tercih edenlerin sayısını artırabilir.

Öte yandan, acil durumlar, gece yolculukları veya toplu taşıma seçeneklerinin sınırlı olduğu bölgelerde, taksi kullanımının artış gösterebileceği de düşünülüyor. Ankara'da yaşayanlar ve şehri ziyaret edenler için, bu yeni fiyat tarifeleri, ulaşım tercihlerini yeniden gözden geçirmelerine sebep olabilir.

YAKIN GELECEKTE YENİ BİR ZAM BEKLENTİSİ VAR MI?

Ankara’da taksi ücretlerine yapılan son zammın ardından, yeni bir zam beklentisi olup olmadığı konusu da gündeme gelmiş durumda. Taksiciler, artan maliyetler ve enflasyon oranlarının göz önüne alındığında, yakın gelecekte yeni bir zam talebinin kaçınılmaz olduğunu dile getiriyor. Ancak, yetkililer tarafından bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilgili taksi odaları, taksimetre ücretlerini belirlerken, hem taksi esnafının taleplerini hem de vatandaşların bütçelerini göz önünde bulundurduklarını ifade ediyor. Bu nedenle, yeni bir zam yapılması durumunda, ekonomik şartlara ve enflasyon oranlarına göre hareket edileceği belirtiliyor.

Ankara’da 30 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni taksi tarifeleri, hem esnaf hem de yolcular için çeşitli etkilere sahip olacak. Yapılan zamların esnafa bir nebze de olsa nefes aldırması beklenirken, yolcuların toplu taşıma seçeneklerini değerlendirme olasılığı da yüksek görünüyor. Gelecek dönemlerde taksi ücretlerinin nasıl şekilleneceği, ekonomik koşullara ve piyasa dinamiklerine bağlı olarak netleşecek.