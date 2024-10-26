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Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Yüksek enflasyon sadece Türkiye’yi tüm dünyayı etkisi altına almışa benziyor.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 12:00
Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

Yüksek enflasyon sadece Türkiye’yi tüm dünyayı etkisi altına almışa benziyor. Hal bu iken ülkelerin merkez bankaları, enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi önlemler alırken, ay ay yeni kararlar alabiliyor. Bu kararlardan en etkilisi de politika faizleri kararları olurken, yükselen faizler ile birlikte ekonominin dinginleşmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz sene Merkez Bankası tarafından arttırılan ve aylarda sabit bırakılan politika faizinde düşüş döneminin ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor. Yetkililer önümüzdeki aylarda politika faizinde indirime gidileceğini ifade ederken, Rusya Merkez Bankası tarafından da alınan yeni kararlar, dünya ekonomisine damgasını vuracağa benziyor.  

Rusya Merkez Bankası, ülke ekonomisinde yaşanan zorluklarının kontrol altına alınması adına geçtiğimiz gün yeni bir karar aldı. Rusya Merkez Bankası, politika faizini 200 baz puanlık bir artışla yüzde 21’e çıkararak tarihin en yüksek seviyesine yükseltti. Yapılan değerlendirmede enflasyon baskılarının dizginlenmesinin hedef olduğu ifade edildi.  

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

DÜNYADA ENFLASYON BASKILARI ARTIYOR 

Bankanın açıklamasına göre, Rusya ekonomisindeki talepteki artış, üretim kapasitesinin kat be kat üzerine çıktığı ifade edilirken, ek bütçe harcamaları ve federal bütçe açığının da enflasyonu tetiklediği vurgulandı. 

Yıllık enflasyon oranının eylül ayında %9,8'e yükseldiği açıklaması yapılırken, tarihin en yüksek politika faizi artırım kararı ile birlikte bu durumun sakinleşmesi hedefleniyor.  

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

POLİTİKA FAİZİ ARTIRIMI DEVAM EDEBİLİR 

Rusya Merkez Bankası enflasyonun düşmesi adına attıkları bu adımın devamının gelebileceği açıklamasını yaparken, hedef enflasyonun yüzde 4 olması adına çalıştıkları ifade edildi.  

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞININ ETKİLERİ DEVAM EDİYOR 

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında ilk kez politika faizini yüzde 20’ye çıkaran Rusya Merkez Bankası, bu karar ile ekonomiyi kontrol altına almayı hedeflediklerini belirtmiş bulunuyor.  

 


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