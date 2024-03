Tarım Kredi Market'te kırmızı et fiyatlarına Et ve Süt Kurumu ayarı: Kilosu 384 TL'ye düştü

2024 yılı zamları sonrasında enflasyon rakamlarının hat safhada yükselmesi en çok vatandaşın mutfağına yansımaya devam ediyor Bu kapsamda özellikle de et fiyatlarının durdurulamaz artış sebepleri arasında talep çokluğu ve arz azlığı olarak biliniyor. Üretim maliyetlerinin kat be kat arttığı şu dönemde hayvancılıkla uğraşanların sayısı bir hayli azalırken, bu durumda kırmızı et fiyatlarına artış olarak yansımaya devam ediyor. Et ve Süt Kurumu ile Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri arasından düzenlenen protokolde market raflarında kırmızı et fiyatları diğer marketlerin kat be kat altında seyrederken, özellikle de Ramazan ayında vatandaşın cebi dolsun diye Tarım Kredi Market tarafından başlatılan indirim kampanyasında yok artık dedirtecek indirimi ile kırmızı et de raflarda yer alıyor.





TARIM KREDİ MARKET ET FİYATLARI

Et ve Süt Kurumu tarafından desteklenen Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri özellikle de kırmızı et fiyatları ile vatandaşın gözdesi oluyor. Et fiyatlarının yükselişine devam ettiği şu günlerde ucuz etin uğrak adresi olan Tarım Kredi Marketler Zincirinde kırmızı etin kilogram fiyatı 384 TL-575 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Ramazan ayı sebebiyle Tarım Kredi Market'te Mart ayı başında başlayan kampanya Ramazan Bayramı'nın son gününe kadar devam edecek. Raflarda yer alan yüzlerce indirimli ürün arasında Kırmızı et ürünleri de dahil olmakta iken fiyatlarının 384 TL'ye kadar düşmesi ile en çok tercih edilen ürünler arasında olacağa benziyor. Tarım Kredi 1 kg Dana Gerdan 449.90 TL'ye satılacak iken indirimler arasında bir çok kırmızı et ürünü yer alıyor. Market tarafından başlatılan kampanya ile Ramazan sofralarının boş kalmayacağı ön görülüyor.

Tarım Kredi Market'te donuk dana kuşbaşı kg fiyatı 384 TL'ye tekabül edeceği açıklandı. Öte yandan %20 Yağlı Map Tabak Dana Kıyma kilosu 429.75 TL'ye denk gelecek.