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Taşıt kredilerine yeni düzenleme: Elektrikli araçlar avantajlı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli araç kredilerine ilişkin sınırları değiştirdi.

Yayın Tarihi: 24.03.2024 09:54
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 09:54
Taşıt kredilerine yeni düzenleme: Elektrikli araçlar avantajlı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli araç kredilerine yönelik önemli bir düzenleme gerçekleştirdi. Bu düzenleme, taşıt kredileri alanındaki sınırları değiştirerek piyasalarda nasıl bir etki yaratacağını merak uyandırdı. BDDK'nın aldığı kararla, elektrikli motoru olan araçlar için kredi tutarı ve vadelerinde belirli sınırlamalar getirildi. Nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan taşıt alımlarında kullanılan krediler için vade sınırı 48 ay olarak belirlendi.

para

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, bu yeni düzenlemenin araç piyasasına nasıl yansıyabileceğini değerlendirdi. Bayram'a göre, daha yüksek tutarlı araç almak isteyenler, düşük kredi taksitlendirmesiyle karşılaşacaklar. Bu durumun temel nedeni, vatandaşların kredi kullanarak enflasyona sebep olmasını engellemektir.

Faiz oranlarındaki artışın, yeni araç alımını maliyetli hale getirdiğini belirten Bayram, bu düzenlemeyle birlikte bankalardan kredi almanın zorlaşabileceğini ifade etti. İkinci el ve sıfır araçlarda daralma yaşanabileceğini vurgulayan Bayram, bu düzenlemenin enflasyonu dizginlemek amacıyla yapıldığını dile getirdi.

Son olarak, Bayram konut kredilerine ilişkin herhangi bir düzenleme beklemediğini belirtti. Konut satışlarının artmasıyla birlikte konut kredilerinde daraltıcı bir adım atılmasını beklemeyen Bayram, BDDK'nın bu düzenlemesiyle enflasyonla mücadelenin daha geniş ve kapsamlı bir şekilde yapılabileceğini sözlerine ekledi.

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