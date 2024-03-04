TBMM'ye girdi: Emekliye yüzde 40 indirimli fatura geliyor! Elektrik, doğalgaz, su bedavadan biraz pahalı olacak

Emeklinin hayatını daha rahat idame ettirebilmesi adına çalışmalar tam sürat devam ediyor. Hükümet tarafından açıklaması yapılan ödemelere istinaden TBMM'ye teklif niteliğinde de bir çok yönerge sunuluyor. Özellikle de seçim senesi olması sebebiyle emekliye bir çok ek destek sağlanıyor. Bu destekler arasında ise en dikkat çekenler, fatura indirimleri olarak biliniyor.

Emekliye yönelik olarak hazırlanan bir tasarı, CHP tarafından TBMM’ye taşındığı açıklandı. Tasarıda ise emekliye fatura indirimi söz konusu. Emekliye adeta bayram ettirecek gelişmelerde elektrik, doğalgaz, telefon ve su faturalarına yüzde 40'lık indirim uygulamasının devreye girmesi adına çalışmaların başlatılması gerekliliği bildirilmiş bulunuyor. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan tarafından sunulan tasarıda yüzde 40'lık fatura indirimine ek olarak, bedava kamu hizmeti ve bayramlarda asgari ücret kadar ikramiye verilmesi ön görülüyor.





EMEKLİNİN FATURASINA İNDİRİM

Akdoğan tarafından yapılan açıklamada Meclise sunulan teklif ile bilgiler verildi. Geçtiğimiz gün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamasını yaptığı Birleşik emekli kart uygulaması ile alakalı da konuşan Akdoğan, emeklilere emekli kart verilmesi kanununda teklif sunduklarını belirtti. Öte yandan Meclise sunulan bu teklifin hemen kabul edilmesi gerekliliği de Aydoğan tarafından açıklandı. Meclise sunulan 5 maddelik kanun teklifinde emekliye emekli kart verilmesi yer alırken; elektrik, doğalgaz ve su faturalarına da minimum yüzde 40 indirim uygulaması gerekliliği belirtildi. Öte yandan emeklilere dini bayram ikramiyesi olarak bir aylık net asgari ücret tutarı meclise sunulurken emeklinin kamu hizmetlerini bedava olarak kullanması için harekete geçilmesi gerekliliği de tasarıdaki yerini aldı.

Akdoğan konu ile alakalı değerlendirmesinde halk dili ile konuşarak emeklinin 3 kuruşun hesabını yapmayacak bir ortamda yaşamasını talep ettiklerini açıkladı. Kış mevsiminde kombiyi kısarak tasarruf yapma meylinin azaltılması adına çalışmaların yapılması gerekliliğini belirten isim, fatura indirimini hemen onay alması gerekliliği konusunda da uyarılarda bulundu. Ülke genelinde 10 milyon emeklinin açlık sınırının altında maaş aldığını sözlerine ekleyen Akdoğan, ''Ömürlerinin ikinci baharında tatlarını kaçırmayacak, yoksulluğa açlığa ve sefalete mahrum bırakmayacaksın'' şeklinde göndermelerde bulundu