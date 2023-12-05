TC kimlik numarasının son hanesine dikkat! Hane başı 5097 TL ödeme yapılıyor: Hesabınıza yatırılmış olabilir

Bakanlık hak sahiplerinin ödemelerini yatırmaya başladı! 5 bin 97 TL ödemeler yatırılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANLIKTAN HANELERE 5 BİN 97 TL ÖDEME

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok farklı alanda sosyal destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Bakanlığın sağladığı evde bakım maaşı ödemelerinin ne zaman yatacağı ile ilgili araştırmalar son günlerde hız kazandı. Bakanlık hak sahibi vatandaşların 5 bin 97 TL tutarındaki evde bakım maaşı ödemelerini 15 Aralık tarihinden itibaren hesaplara yatırmaya başlayacak.





Bakanlık konu ile ilgili duyuruları resmi internet sitesi üzerinden yapıyor. Bakanlık tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri de memur maaş zamları doğrultusunda artış gösteriyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında 4 bin 336 TL seviyesinde olan evde bakım maaşı ödemeleri zamlar sonrasında 5 bin 97 TL'ye yükselmişti. Ocak ayında yapılacak memur maaşı zamları sonrasında 7 bin TL üstüne çıkması tahmin ediliyor. Maaş zamları belli olduktan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da ödemelerde yapılan artışları duyuracak.