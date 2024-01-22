TCKN sonu 6, 8 olanlar 26 Ocak'ta IBAN'a baksın! Müjdeli haber duyuruldu

Yeni yıla girilmesi ile birlikte tüm kalemlere yapılan zamlardan sosyal destekler de zam nasibini aldı. Aile Bakanlığı dar gelirliye desteklerini sürdürürken, Tarım Bakanlığı da çiftçilere yönelik destek ödemelerini yapmaya devam ediyor. 2023 yılında devam eden destekler 2024 yılında da artarak devam ediyor. çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemeleri 2024 yılı kalemleri ödenmeye başlıyor. TCKN'ye göre sağlanan destekler için ödeme günleri Cuma günleri olarak belirlenirken, milyarlık destek ödemeleri için start verilmiş bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hak sahibi olan vatandaşa 2023 yılındaki destekler arttırılarak 2024 yılında da ödemelere devam ediliyor. Çiftçilere sağlanan desteklerin kalem sayısı arttırılırken tutarlarında da değişiklikler olacağı öngörülüyor. Üretimin desteklenmesi, tarımsal faaliyetlerin sürdürülmesi ve bu sayede de fiyatların ucuzlaması amacını güden bu destekler ile alakalı Tarım ve Orman Bakanlığından son dakika Müjde geldi. Tarımsal destek ödemelerinin 2024 kalemi hesaplara aktarılmaya başladı





TARIMSAL DESTEK OCAK AYI ÖDEMELERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ocak ayı içerisinde 3 farklı kategoride ödemelerin yapılacağı açıklanmış bulunuyor. Kırsal kalkınma yatırım desteği, hayvan gen kaynakları desteği ve hububat baklagil ile Dane Mısır desteği gibi farklı kategorilerde ki destek ödemeleri çiftçilerin hesaplarını aktarıldı. Bilindiği üzere Çiftçilere T.C kimlik numaralarının son hanesine göre ödeme günleri belirlenmekte. Son hanesi 0, 2, 4 olan çiftçiler ödemelerini dün almış iken TCKN son hanesi 6 ve 8 olan Çiftçilere de 26 Ocak tarihinde ödeme yapılması planlanıyor. Toplamda 3 milyar 495 milyon TL olarak yapılan tarımsal destek ödemesinin çiftçilere büyük bir katkı sağlayacağı tahmin ediliyor.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI AÇIKLAYACAK

2024 boyunca da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından süregelen destekler ile alakalı açıklama Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurulmaya devam edecek