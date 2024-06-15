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TCMB’den son dakika vergi zammı kararı! Yüzde 900 Zam yapıldı

Ortaya atılan iddialar ile alakalı olarak zam uygulamasının devreye alınması durumunda ödemeler 1500 TL olacak

Yayın Tarihi: 15.06.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 17:02
TCMB’den son dakika vergi zammı kararı! Yüzde 900 Zam yapıldı

Yurt dışına çıkacakları yakından ilgilendiren ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından yapılan açıklama sonrasında zam kararı verilen yurt dışına çıkış harcı yeni tutarı şok edecek türden

Kamuoyuna geçtiğimiz gün sunulan bilgiler kapsamında yurt dışı çıkış harçlarının devreye gireceği ve bu zammın da ortalama %900 civarında seyredeceği İleri sürüldü. Ortaya atılan iddialar ile alakalı olarak zam uygulamasının devreye alınması durumunda 150 TL olan yurt dışı çıkış harcının 1500 TL'ye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda Kripto para ve borsa kullanıcılarını yakından ilgilendiren vergi kararı verilmiş ve iptal edildiği belirtilmişti. Ve sunulan vergi paketinde dikkat çeken diğer bir madde ise yurt dışı çıkış harcı olarak dikkat çekti.

Haber sitelerinde yer alan iddialarda TBMM'nin Bayram tatilinden çıkması akabinde onay verilecek olan vergi paketinde, yurt dışı çıkış harcı ile alakalı olarak yüksek oranda bir zam yapılacağı belirtilmiş bulunuyor. Anlık 150 TL olarak seyreden yurt dışı çıkış harcına yapılması olası bu artış ile birlikte 1500 TL'ye ulaşacağı tahmin ediliyor.

 En son 2022 yılının Mart ayında artan yurtdışı çıkış harcı 50 TL'den 150 TL'ye yükselmişti. Konuyla alakalı olarak yapılacak olan net açıklama için gözler TBMM'nin Bayram tatilinden çıkmasını bekliyor.

Yurt dışı çıkış harcından muaf bireyler

 Yurt dışı çıkış harcından muaf olacak olan kesim, bu zam haberlerinin ortaya atılması akabinde merakla araştırılmaya başlandı. yurt dışında oturma izni bulunan bireyin yurt dışı çıkış harcından muaf olduğu biliniyor. 7 yaşını doldurmamış çocuklar ile birlikte yük ve yolcu taşımaya yönelik olarak görevli olan mürettebattın da yurt dışı çıkış haricinden muaf olduğu kanunlarda yer alıyor

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