TCMB'den yeni para politikası adımları! Kredi büyüme sınırları ve YUVAM hesapları için düzenlemeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu desteklemek amacıyla önemli adımlar attı. Bu adımlar, kredi büyüme sınırları ile YUVAM hesaplarına yönelik düzenlemeleri içeriyor. Yapılan değişiklikler, dezenflasyon patikasına uyum sağlama ve Türk Lirası (TL) kredilerin payını koruma hedefini taşıyor. İşte detaylar...



KREDİ BÜYÜME SINIRLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

TCMB, kredi büyümesiyle ilgili yeni düzenlemeleri duyurdu. Yapılan açıklamada, yabancı para krediler için belirlenen aylık büyüme sınırının yüzde 2'den yüzde 1,5'e indirildiği belirtildi. Bu değişiklik, dezenflasyon hedefleri doğrultusunda kredi büyümesinin kontrol altına alınmasını amaçlıyor. Öte yandan, TL kredilerde ise mevcut yüzde 2’lik aylık büyüme sınırları sabit tutuldu.

Açıklamada, yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamının genişletildiği ve uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla kullandırılan yatırım kredilerinin TL ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulduğu ifade edildi. Bu adım, yatırım kredilerinin teşvik edilmesini ve ekonomik büyümeyi desteklemeyi hedefliyor.

YUVAM HESAPLARI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

TCMB, Türk Lirası mevduatını desteklemeye yönelik olarak YUVAM hesaplarıyla ilgili önemli düzenlemeler yaptı. YUVAM hesapları için faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirilirken, vadelere göre ilave getiri oranları da düşürüldü. Yeni düzenlemeyle, 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli YUVAM hesapları için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 ilave getiri oranları belirlendi.

Buna ek olarak, YUVAM hesapları yalnızca yurt dışından transfer yoluyla veya yurt dışından getirildiğini belgeleyen bir doküman karşılığında açılabilecek. Bu düzenleme, Türk Lirası'nın yurt dışında değerlendirilen bir mevduat türü olarak cazip hale getirilmesini amaçlıyor. Ayrıca, Merkez Bankası, YUVAM hesapları için bankalara herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacağını açıkladı.

YENİ DÜZENLEMELERİN ETKİLERİ

TCMB'nin aldığı yeni para politikası önlemleri, kredi büyümesinin kontrol altına alınmasını ve TL kredilerin korunmasını amaçlıyor. YUVAM hesaplarına yönelik yapılan düzenlemeler ise Türk Lirası'nın uluslararası düzeyde daha fazla kabul görmesini sağlamayı hedefliyor. Kredi büyüme sınırlarının daraltılması, piyasalarda daha sıkı bir likidite yönetimi sağlarken, YUVAM hesaplarındaki değişiklikler, yurt dışında Türk Lirası mevduatının cazibesini artırmayı amaçlıyor.