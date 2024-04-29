Tek kuruş faiz ödemeden 20.000 TL kredi hazır! Faizsiz kredide bomba gibi kampanya

Bankanın mobil uygulaması İşCep'i kullananlar, 20 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans imkanından yararlanabilecek. Bu kampanya, acil nakit ihtiyacı olan müşteriler için önemli bir çözüm sunarken, aynı zamanda bir yıl boyunca ücretsiz EFT ve havale işlemleriyle ekonomik kolaylık sağlıyor.

İş Bankası'nın bu özel kampanyası, mobil uygulama kullanıcılarına özel olarak tasarlandı. Ocak ayında İşCep'i indirip kayıt olan müşteriler, kredi kartı başvurusunda bulunarak onay almaları halinde, kredi kartı limitine bağlı olarak 20 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans kullanabilecek.





Kampanya 30 Nisan’a Kadar Devam Edecek

Kampanyanın bir diğer dikkat çeken özelliği ise bir yıl boyunca ücretsiz EFT ve havale işlemlerini içeriyor olması. Bu imkan sayesinde İş Bankası müşterileri, finansal işlemlerini kolayca ve maliyetsiz bir şekilde yapabilecek. Sağlanan avantaj, dijital bankacılık deneyimini daha cazip hale getirirken, bankanın müşteri memnuniyetini artırmayı hedeflediğini gösteriyor.

Kampanya, 30 Nisan tarihine kadar geçerli olacak ve İşCep uygulamasını kullanan tüm müşterileri kapsayacak. Müşteri olan bireyler, kredi kartı başvurusunda bulunarak onay aldıklarında, kredi kartı limitine bağlı olarak 20 bin TL'ye kadar faizsiz nakit avans çekebilirler. İş Bankası'nın dijital hizmetlerindeki inovasyon ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik adımlarını yansıtıyor.