Telefondan tek SMS yeter! 100.000 TL anında hesaba yatıyor

Emekli çalışan fark etmeden ihtiyaç kredisi kampanyaları dikkat çekti. PTT tarafından finansman desteği sağlanırken ihtiyaç kredisi için kampanya detayları açıklandı. PTT kredi limitinin 100 bin TL olarak artışıyla beraber şartlar belli oldu.



İhtiyaç kredisi kampanyasında PTT üzerinden fırsat verilirken 70 bin TL olarak güncellenen limit yeni karar üzerine 100 bin TL olarak belirlendi. PTT ve Aktfibank iş birliği üzerinde ihtiyaç kredisi için başvurular ise PTT tarafından gerçekleşir. Başvuru yapılması yeterli olurken vade seçenekleri belli oldu.





PTT KREDİ BAŞVURU DETAYLARI

PTT Aktif Bank üzerinden ihtiyaç kredi desteği dunulurken aynı zamana başvuru yapılarak 100 bin TL kredi için faiz oranları belirlenerek 24 ay vade için 100 bin TL limit belirlenirken 70 bin TL'ye kadar olan krediler için ise 36 ay vade imkanı sağlandı.

İnternet bankacılığı ya da SMS ile başvuru yapılırken cep telefonlarından kısa mesaj gönerilerek TC kimlik numarası yazılıp 3050'ye kısa mesaj gönderilir. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına dahil olmak için ön başvuru olarak tanımlanacaktır.

