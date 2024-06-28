Temmuz ayında işçiler kazandı: Asgari ücret iki katına çıktı: İşte yeni zam paketi

2024 yılı bitmeden yeni zam açıklamaları bitmeyeceğe benziyor. Özellikle de seçim senesi olması sebebiyle başkan adaylarının verdiği zam vaatleri ile alakalı çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor. Belediye çalışanlarına yapılan zamlar ile alakalı bir çok TİS görüşmeleri neticelendiriliyor.

Geçtiğimiz gün imzası atılan yeni zam yüzde 100 olarak açıklanırken, belediye çalışanlarının sosyal desteklerine de kallavi zam yapıldığı toplantı sonrası açıklanmış bulunuyor.





BELEDİYE ASGARİ ZAMMI AÇIKLANDI

Söz konusu belediye İstanbul’a bağlı Beykoz Belediyesi olurken söz konusu zamda çalışana özel yüzde 100 zam ev desteklerin altı çiziliyor. Beykoz Belediyesi ve Genel-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi, işçilerin oldukça hoşuna gidecek olan oranlarda açıklandı.





Yapılan zam kapsamında en düşük maaş 63.000 TL’ye yükseltilirken, bu zamlarda belediyenin asgari ücreti 63.000 TL yorumları yapılmaya başlandı. İşçiye özel olarak açıklaması yapılan zam ile birlikte işçilere yıllık enflasyon farkı ve refah payı da verilecek.





Bağlı bulunulan sendika ve belediye yetkililerinin dahil olduğu toplantı sonucunda müjdeli haber; Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tarafından verildi. Ülke ekonomisinin kalkınması için emektarların desteklenmesi gerekliliğini bildiren başkan, yapılan zam ile birlikte memnuniyetin sağlanacağını ve bu durumda da refahın artırılmasında kilit rol oynayacağını belirtti.