Temmuz zammı yüzde 24,73 açıklanmıştı! O emeklinin maaşında 1500 TL artış onaylandı

Uzun süredir merakla beklenen sürece girildi. EN son Ocak ayında yüzde 49 zam alan emekli,3 Temmuz’da TÜİK tarafından açıklanan veriler sonrasında Temmuz ayında yüzde 24 25 civarında zam alacağı kesinleşti. Hükümetten refah payı ile alakalı olarak nert bir bilgi verilmese de maaş ödeme takvimi öncesinde müjdenin verilebileceği iddia ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrasında emekli maaşlarına yansıyacak olan zam oranı ortaya çıktı. Ancak bu zam oranı hesaplaması ile birlikte bir milyon emeklinin hiç zam alamayacağı belirtilirken, diğer emeklilere ise yüzde 24.73 zam oranı yansıtılacak





ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMEKLİ DESTEĞİ

Hükümet tarafından emekli adına refahın sağlanması hedefi ile bir çok desteğin sağlanacağı belirtilirken, belediyelerden de türlü türlü destek açıklamaları devam ediyor. Son olarak seçim öncesi verilen vaatler tek tek tutuluyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ekonomik zorluklar yaşayan emekli vatandaşlarına yönelik olarak desteklerini sürdürmeye devam ediyor. Her ay emekliye ek destek sağlayan ABB tarafından yapılan açıklamada on binlerce emekliye 11. Kere 1.500 TL ek ödeme yapıldığı belirtildi.

10 bin TL maaş alan 39 bin 954 emekli vatandaşına 1.500 TL destek ödemesini düzenli olarak yapan ABB, emeklinin refahına destek olmayı hedefliyor.





ABB tarafından gerek en düşğk maaş alan emekliye gerekse de dar gelirli vatandaşa yönelik çalışmalar devam ediyor. Devam eden destekler arasında her ay et desteği ödemesi sağlanırken, yapılan revize sonrasında söz konusu desteğin 600 TL’ye yükseldiği ifade edildi. Gıda fiyatlarındaki artışın etkilerini azaltmayı hedefleyen bu destek programında da halkın ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.