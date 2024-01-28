Tepetaklak olan Bitcoin'e bomba uyarı! Bu son şans olabilir

Bitcoin fiyatlarıyla ilgili son uyarılar yapıldı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİTCOİN YATIRIMCILARINA SON UYARI

ABD ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonu piyasaya sürüldü ve Bitcoin fiyatları kısa süre içinde 49 bin dolar seviyelerini geçti. Yükselişten sonra fiyatların geri çekilmesi ve 40 bin dolar seviyesinin devam etmesiyle ilgili riskler de devam ediyor. Kripto Para Uzmanı Fiery Trading 20 Ocak tarihinde yaptığı analiziyle EFT onayı sonrasında Bitcoin potansiyellerini açıkladı. Analize göre ayı piyasası dipleri ve blok ödül yarılanması etkinliği Bitcoin fiyatı arasında bir korelasyon yer aldığı öğrenildi. Uzman isim geçmiş verilere göre Bitcoin fiyatlarını önemli şekilde artırabilecek spekülatif bir model olduğunu ve ikinci ve üçüncü blok ödül yarılanmasıyla paralellik kurulduğunu söyledi. Yaptığı analize göre blok ödül yarılanması sırasında dipten yüzde 300 oranında bir artış olduğu, üçüncü blok ödül yarılanması sırasında dipten yüzde 200 oranında bir artış olduğu öğrenildi.





Bitcoin için 31 bin dolara doğru bir hareketle ilgili uzman isim şu sözleri söyledi; 'Benim tahminlerim dördüncü blok ödül yarılanmasında fiyatın 15 bin 500 dolarlık dipten yüzde 100, yani 31 bin dolar civarında olması tarafında. BTC EFT lansmanı sonrasında düşüşe geçti ve 31 bin dolara doğru hareket çok uzak değil. Çünkü 2023 senesinin büyük kısmında direnç gösterdi ve mıknatıs gibi devam ediyor. Spot Bitcoin EFT'si kısa vadede fiyat hareketi beklentilerini karşılayamadı. Nisan ayında gerçekleşmesi tahmin edilen blok ödül yarılanmaları heyecanla bekleniyor. EFT karşılanması beklenen ama yarım kalan beklentilerini bu süreçte tamamlayacak gibi duruyor. SkyBridge Capital kurucusu Anthony Scaramucci blok ödül yarılanmalarının Bitcoin fiyatlarını destekleyeceğini söylüyor ve EFT ve blok ödül yarılanmasından alınacak destekle beraber 2025 senesinde kadar 170 bin dolar fiyatların gelmesini beklediğini söylüyor.