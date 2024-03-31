TL'si olanın yatırım yönü değişti! Altın dolar yerine o kazandıracak

Uzun bir süredir durgunluk yaşayan ikinci el araç piyasası, son dönemde beklenmedik bir hareketlilikle karşı karşıya. Uzmanlar, bu değişimin temelinde ise seçim sonrası belirsizliklerin etkili olduğunu belirtiyorlar. Döviz kurlarındaki artışlarla birlikte, 1 Mart itibariyle sıfır araç fiyatlarında %3 ila %7 arasında bir artış gözlemlendi. Bu artış, ikinci el araç piyasasına olan talebi artırdı. Alıcılar, artık daha fazla tercih yapmaya eğilimli görünüyorlar.

Özellikle seçim sonrasında yaşanabilecek ani fiyat artışlarına dair uzman uyarıları, ikinci el araç piyasasındaki hareketliliği daha da tetikliyor. Bu durum, yatırımcıları ve alıcıları daha dikkatli davranmaya yönlendiriyor.

SEÇİM SONRASI İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINA DİKKAT





Koç Otomotiv’in Yönetim Kurulu Başkanı Bahtiyar Koç, piyasada ciddi bir hareketlilik olduğunu ve özellikle seçim sonrasında Mayıs ayında fiyatlarda ani bir yükseliş yaşanacağını belirtti. Koç, Merkez Bankası'nın beklenmeyen faiz artırımı kararının ardından birçok kişinin araçlarını satıp parasını mevduat faizi, altın ve dövize yatırdığını dile getirdi.

Koç, sıfır otomobil piyasasındaki küresel gelişmelerin ikinci el piyasasını da etkileyeceğini vurgulayarak, pek çok otomobil firmasının üretimi durdurduğunu veya sınırladığını belirtti. Bu durumun, ikinci el araç fiyatlarını önemli ölçüde artıracağını öne süren Koç, "Sattığınız aracı birkaç ay sonra yerine koyamayacaksınız" şeklinde uyarılarda bulundu.

Koç'un verdiği bilgilere göre, mevcut durumda sıfır araçlara olan erişim kısıtlı hale geldiği için ikinci el araç piyasası oldukça hareketli bir sürece girebilir.