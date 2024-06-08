Toplu ulaşımda bedava kararı! 07.00 15.00 arası bedava olacak

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar en fazla toplu taşıma kullanan bireyi etkilemişe benziyor. Şahsi aracına binmek konusunda alternatiflere yönelen birey de toplu taşıma araçları ile gideceği yere gidebiliyor. Belli dönemlerde toplu taşıma da zamma maruz kalabiliyor. Bu kapsamda halk, belediyeler tarafından açıklaması yapılacak olan bedava ulaşım programlarını takip ediyor. İBB tarafından akşam saatlerinde açıklanan bilgi doğrultusunda Cumartesi ve Pazar günleri toplu ulaşımın belli saatlerde bedava olacağı belirtildi. Söz konusu bedava ulaşımdan faydalanacak olan bireyin de YKS sınavına girecek öğrenci ya da görevliler olduğu açıklandı. Bugün başlayan YKS heyecanına milyonlarca öğrenci dahil olacak iken ulaşım sorununun ortadan kalkması adına İBB’nin harekete geçtiği ve destek olmak amacıyla da bedava ulaşım uygulamasının devreye girdiği belirtildi.





ÖSYM tarafından düzenlenen ve ilk oturumunun bugün yapılacağı YKS sınavına yaklaşık 3 milyon öğrenci dahil olacak. Her sene uygulanan öğrenci ve görevliye bedava uygulamasının belediyeler genelinde sağlanıp sağlanmayacağı merak edilirken ilk açıklama İBB tarafından geldi. İBB’den yapılacak olan açıklamada sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonrasında kadar ulaşımın belli kesme bedava yapılacağı belirtildi.

YKS SINAVINDA ULAŞIM BEDAVA

Belli başlım bir çok belediye genelinde bedava ulaşım açıklaması yaparken İBB tarafından yapılan açıklamada ulaşımın tüm toplu araçlar genelinde bedava sağlanacağı açıklandı. Öte yandan trafik yoğunluğu sebebiyle ulaşımın aksamaması adına ek seferlerin de düzenleneceği açıklandı. Bedava toplu taşıma uygulamasından faydalanmak için belgelerini göstermenin yeterli olacağı açıklandı.

Ülke genelinde bir bedava toplu uygulama açıklaması da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Yapılan açıklama kapsamında sınava girecek olan öğrenciler ile birlikte görevlilere belgelerini göstermeleri durumunda bedava uygulamanın devreye gireceği ifade edildi.