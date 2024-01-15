Torba Yasa'dan 2160 gün erken emeklilik hakkı çıktı! Aylık 3 bin 614 lira da destek sağlanacak

Devlet tarafından koruma kalkanları açılmış durumda. 2024 yılında da destekler konusunda güncellemeler devam ederken, özellikle de kadın ve çocuklara yönelik desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Hükümet tarafından dar gelirli ya da geliri olmayan SGK kapsamında sigortası olmayan kadınlara yönelik bir çok destek sağlanıyor. Öte yandan emekli olunabilmesi adına da çalışmalar devam ediyor.

Kadınlara sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmek bilmiyor. Özellikle de ev hanımlarına sunulan erken emeklilik hakkı borçlanma yöntemi ile sağlanabiliyor. Kadınlar 3 çocuğa kadar doğum borçlanması hakkından faydalanabilirken, bu kapsamda hiç cocuğu olmayan kadınlara da emeklilik hakkı sağlayacak yasa mevcut bulunuyor. Hiç çocuğu olmayan ve evlat edinen kadınlar belli başlı şartlar kapsamında erken emeklilik hakkından faydalanabiliyor. Bu ise doğum borçlanması gibi evlat edinen kadına sağlanıyor. 2 yaşını geçmeyen bir çocuk evlat edinen kadın tek çocuk için 2 sene, 3 çocuk için de 6 sene erken emeklilik hakkını kazanabiliyor.





3 çocuk evlat edinen kadın bu kapsamda 2 bin 160 gün kazanıp 6 yıl erken emekli olabiliyor. Alınan kararlar doğrultusunda bu haktan sadece SSK'lılar faydalanmıyor. Emekli Sandığı ve Bağ-Kur üzerinden prim ödeyen kadın emekli adayları da faydalanabiliyor.

DOĞAR DOĞMAZ EVLAT SAHİPLENEN KADINA EMEKLİLİK

Evlat edinen kadın, evlat edindiği çocuğu doğduğu andan itibaren sahiplenmesi durumunda 2 yıl prim hakkı kazanıyor. 2024 yılı için tek çocuk borçlanma tutarı asgari ücret zammı sonrasında 153 bin 619 lira olarak hesaplanmış bulunuyor.





ÇOCUK SAHİPLENEN KADINA DEVLETTEN DESTEK

Çocuk sahiplenen kadına devlet tarafından destek sağlanıyor. ıl okul öncesi için 3 bin 614 lira ilköğretimde okuyan çocuk için 5 bin 421 lira, ortaöğretimde okuyan için 5 bin 782 lira, yükseköğrenimde okuyan çocuk için de 6 bin 505 lira destek ödemesi sağlanacağı 2024 zamları sonrasında hesaplanmış bulunuyor. Bu destek evlat edinen ve kamu da çalışan bireylere sağlanıyor.

3 ÇOCUK EVLAT EDİNENE 6 YIL ERKEN EMEKLİLİK

2014 senesinden önce sadece 2 çocuk içn borçlanma yapılıyordu. Yeni kanunlar kapsamında 3 çocuk için 6 yıl erken emekli olma şansı da sağlanıyor. Bu kapsamda belirlenen şartları sağlayan kadın her bir çocuk için 720 gün kazanırken, 3 çocuk evlat edinilmesi durumunda da 2160 gün erken emekli olma şansı doğuyor.