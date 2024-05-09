Türkiye'de bankacılık sektöründe mevduat ve faizlerde dengelenme gözlendi

Türkiye'de bankacılık sektöründe önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı önceki haftaya göre yaklaşık 172 milyar lira azalarak 16 trilyon 149,2 milyar liraya geriledi. Bununla birlikte, faizlerde de bir dengelenme gözlendi.



TCMB'nin verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 3 Mayıs ile biten haftada 171 milyar 984 milyon 126 bin lira azalışla 16 trilyon 149 milyar 218 milyon 258 bin liraya indi. Bu düşüşe rağmen, mevduat faizlerinde ılımlı bir seyir izlendi.

Son haftalarda yükselişini sürdüren 1-3 aylık mevduat faizindeki artış ılımlı bir seyir izlerken, tüketici kredi faizinde düşüş gözlendi. Geçen hafta yüzde 81,3 olarak kaydedilen tüketici kredisi faizi bu hafta yüzde 79,9'a gerilerken, ticari kredi faizi de yüzde 67,1'den yüzde 65,7'ye geriledi.

Bankaların TL cinsi mevduatı yüzde 0,87 düşüşle 9 trilyon 3 milyar 578 milyon 380 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 2,13 azalışla 6 trilyon 369 milyar 217 milyon 795 bin lira oldu.

Türkiye'deki bankacılık sektöründeki kredi hacmi ise 3 Mayıs ile biten haftada 38 milyar 184 milyon 463 bin lira artarak 12 trilyon 681 milyar 194 milyon 719 bin liraya yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi hacminde yüzde 46,56 artış kaydedildi. Bu veriler, Türkiye'nin bankacılık sektöründeki mevduat ve kredi faizleri konusundaki dengeli seyrini gösteriyor.