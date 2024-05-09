Bist 100
10.268,58 0%
DOLAR
32,25 0%
EURO
34,82 0,38%
ALTIN
2.407,66 1,11%

Türkiye'de bankacılık sektöründe mevduat ve faizlerde dengelenme gözlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı ve faizlerdeki seyirde dengelenme gözlendi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 18:32
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 18:32
Türkiye'de bankacılık sektöründe mevduat ve faizlerde dengelenme gözlendi

Türkiye'de bankacılık sektöründe önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı önceki haftaya göre yaklaşık 172 milyar lira azalarak 16 trilyon 149,2 milyar liraya geriledi. Bununla birlikte, faizlerde de bir dengelenme gözlendi.

TCMB'nin verilerine göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 3 Mayıs ile biten haftada 171 milyar 984 milyon 126 bin lira azalışla 16 trilyon 149 milyar 218 milyon 258 bin liraya indi. Bu düşüşe rağmen, mevduat faizlerinde ılımlı bir seyir izlendi.

Son haftalarda yükselişini sürdüren 1-3 aylık mevduat faizindeki artış ılımlı bir seyir izlerken, tüketici kredi faizinde düşüş gözlendi. Geçen hafta yüzde 81,3 olarak kaydedilen tüketici kredisi faizi bu hafta yüzde 79,9'a gerilerken, ticari kredi faizi de yüzde 67,1'den yüzde 65,7'ye geriledi.

Bankaların TL cinsi mevduatı yüzde 0,87 düşüşle 9 trilyon 3 milyar 578 milyon 380 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 2,13 azalışla 6 trilyon 369 milyar 217 milyon 795 bin lira oldu.

Türkiye'deki bankacılık sektöründeki kredi hacmi ise 3 Mayıs ile biten haftada 38 milyar 184 milyon 463 bin lira artarak 12 trilyon 681 milyar 194 milyon 719 bin liraya yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre kredi hacminde yüzde 46,56 artış kaydedildi. Bu veriler, Türkiye'nin bankacılık sektöründeki mevduat ve kredi faizleri konusundaki dengeli seyrini gösteriyor.

İLGİLİ HABERLER

Araç sahiplerine 5 yıl geriye dönük para iadesi! Tek dilekçeyle geri ödenecek

Et ve Kıyma fiyatlarında düello! Hem de devlet destekli fiyatlar 155 TL'ye düştü

Doları olanı şenlendirecek tahmin! Dolar o tarihte zengin edecek

Asgari ücret zammında gizli detay açığa çıktı! Ankara kulislerinden flaş bilgi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IBAN'dan para gönderen dikkat: 'Açıklamaya bunu yazın' Yoksa Masak devreye giriyor
2
3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak
3
Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak
4
İş Bankası promosyonu rekora doymuyor! Mayıs ayına özel tutar 28.000 TL'ye çıktı
5
15 Nisan'da fark attıran promosyon ödemeleri başladı! Garanti Bankası 21.000 TL açıkladı
6
Promosyon müjdesinin devi Akbank'tan geldi! 35.500 TL açıklama yapıldı
7
Akbank füze bağladı! Mart bitmeden 37.100 TL promosyon ödüyor

Bulaşık makinesine çamaşır suyu dökenler eyvah diyecek! Bu gerçeği ilk kez duyacaksınız

SGK uzmanı duyurdu: O emeklilere tek kuruş zam yok! Listede olan yandı

Asgari ücret zammında gizli detay açığa çıktı! Ankara kulislerinden flaş bilgi

Orta- Lisede okuyan okuyan öğrencisi olana müjde! 3.600 TL- 4.000 TL ödeme yapılıyor

Araç sahiplerine 5 yıl geriye dönük para iadesi! Tek dilekçeyle geri ödenecek

Konut kredilerinde Kamu Bankalarının fırsatı! İşte Mayıs ayı revizesi ve maliyetler

Doları olanı şenlendirecek tahmin! Dolar o tarihte zengin edecek

O kişilere devletten 5000 TL kira yardımı! İki koşulla her ay tıkır tıkır ödenecek

En düşük emekli maaşında yeni hesap! Temmuz öncesi yeni maaşlar netleşti

Sıfır araçta 400.000 TL'lik dev fırsat geldi! Elini çabuk tutan indirimi kapacak

Et ve Kıyma fiyatlarında düello! Hem de devlet destekli fiyatlar 155 TL'ye düştü

Alkol ve tütün ürünleri zamdan yıkılacak: 15-20 TL zam cepleri boşaltacak